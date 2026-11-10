СМИ: США эвакуировали свои самолеты со второй британской базы из-за угрозы со стороны Ирана

Американские военные эвакуировали самолеты со второй авиабазы в Великобритании в понедельник из-за угрозы со стороны Ирана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Это произошло через несколько недель после того, как США вывели свои бомбардировщики с авиабазы "Фэйрфорд" из-за инцидента с безопасностью, связанного, как подозревается, с Ираном.

Два американских самолета-заправщика, которые использовали военную базу "Милденхолл", в понедельник утром изменили курс на Германию, а несколько других заправщиков, находившихся на базе, были передислоцированы в Германию и другие места позже в тот же день.

По данным издания, точный характер угрозы для базы "Милденхолл" до сих пор обсуждается среди американских чиновников.

"Мы обычно не комментируем деятельность других стран. Самолеты и другие средства регулярно перемещаются в соответствии с оперативными потребностями", – заявил представитель британского министерства обороны.

Напомним, 20 октября британская полиция сообщила об аресте подозреваемых по делу о нападении на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд". Одного из подозреваемых задержали 27 сентября, когда произошло предполагаемое покушение на базу. Второго подозреваемого задержали 1 октября.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 12 октября, что предполагаемый заговор с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд", скорее всего, координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции.

Подробности предполагаемого заговора остаются малоизвестными. Пятерых задержанных мужчин впоследствии отпустили под залог полиции без предъявления обвинений, но "на строгих условиях". Также освободили еще двух задержанных, в том числе гражданина Великобритании и Ирана.

Следователи сообщили, что в фургонах, изъятых на месте инцидента, нашли бензин, но не обнаружили пригодных к использованию взрывных устройств.