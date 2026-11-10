У Польщі вивчають дві основні версії мотивів стрільця у Кракові

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що слідство у справі про стрілянину в Кракові перевіряє дві основні версії: зв'язок нападника з ультраправим екстремізмом та його захоплення серійними вбивцями.

Як пише "Європейська правда", про це міністр повідомив на пресконференції у вівторок, інформує Onet.

За словами Журека, поліція та спецслужби досліджують комп'ютер і телефони 24-річного Міхала Оксінського, який влаштував стрілянину.

Зокрема, за кілька місяців до нападу він переглядав сайти, присвячені відомому масовому вбивці Андерсу Брейвіку. Тому слідство перевіряє версію про можливі зв'язки нападника з ультраправим екстремізмом.

Крім того, правоохоронці досліджують його особисту шафку на роботі, де виявили різні написи та символи. Їхнє значення наразі намагаються розшифрувати спецслужби.

"Нападник також мав прапор, який для деяких ультраправих кіл у Сполучених Штатах є певним символом. Мова йде про гримучу змію на жовтому тлі",– зазначив Журек.

Інша версія слідства полягає в тому, що Оксінський захоплювався серійними вбивцями та намагався наслідувати резонансні злочини, про які дізнавався з новин та інших джерел.

"Ці напрямки, ці дві основні гіпотези розслідування, сьогодні дуже інтенсивно перевіряються", – зазначив Журек.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

9 листопада у Кракові пройшов Марш тиші на згадку про жертв стрілянини, у заході брали участь президент Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск.