В Польше изучают две основные версии мотивов стрелка в Кракове

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что следствие по делу о стрельбе в Кракове проверяет две основные версии: связь нападавшего с ультраправым экстремизмом и его увлечение серийными убийцами.

[ИСТОЧНИК]Как пишет "Европейская правда", об этом министр сообщил на пресс-конференции во вторник, сообщает Onet.

По словам Журека, полиция и спецслужбы изучают компьютер и телефоны 24-летнего Михала Оксинского, устроившего стрельбу.

В частности, за несколько месяцев до нападения он просматривал сайты, посвященные известному массовому убийце Андерсу Брейвику. Поэтому следствие проверяет версию о возможных связях нападавшего с ультраправым экстремизмом.

Кроме того, правоохранители исследуют его личный шкафчик на работе, где обнаружили различные надписи и символы. Их значение сейчас пытаются расшифровать спецслужбы.

"У нападавшего также был флаг, который для некоторых ультраправых кругов в Соединённых Штатах является определённым символом. Речь идёт о гремучей змее на жёлтом фоне", – отметил Журек.

Другая версия следствия заключается в том, что Оксинский увлекался серийными убийцами и пытался подражать резонансным преступлениям, о которых узнавал из новостей и других источников.

"Эти направления, эти две основные гипотезы расследования, сегодня очень интенсивно проверяются", – отметил Журек.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

9 ноября в Кракове прошел "Марш тишины" в память о жертвах стрельбы, в мероприятии приняли участие президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.