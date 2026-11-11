Мелони созовет заседание правительства после того, как сотни школ получили уведомления об угрозе взрыва

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду, 11 ноября, созовет экстренное заседание правительства после того, как сотни школ по всей стране были эвакуированы в связи с получением одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

Об этом она заявила в среду, 11 ноября, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В этот день в Италии были эвакуированы не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

Ожидается, что Мелони и представители спецслужб обсудят меры по предотвращению дальнейших сбоев в работе и подобных инцидентов, сообщил представитель её офиса.

"На данный момент, по нашей оперативной информации, нет доказательств наличия конкретных угроз", – отметила премьер-министр.

Отметим, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни недавно заявил, что пророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные.

Напомним, ранее четыре самолета, пролетали над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту.

До этого в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщения об угрозе взрыва.