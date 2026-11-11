Более 700 школ в Северной Ирландии и Шотландии получили электронные письма с угрозами

Более семисот школ в Шотландии и Северной Ирландии получили электронные письма с угрозами в среду, 11 ноября.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В этот день более 300 школ в Северной Ирландии сообщили о получении одинакового электронного письма, содержащего угрозу.

Подобные электронные письма получили 470 школ в Шотландии, а сотни школ в Италии были эвакуированы после получения сообщений об угрозе взрыва.

Полиция Северной Ирландии заявила, что рассматривает эти электронные письма, поступившие из-за рубежа, как фейк. Аналогично рассматривает эти сообщения и полиция Шотландии.

"Мы понимаем, насколько тревожными могут быть сообщения такого рода для учеников, родителей, опекунов и школьного персонала, а также то беспокойство, которое они, что вполне понятно, могут вызвать. Нет необходимости эвакуировать школы или отстранять детей от занятий, опираясь исключительно на содержание этих электронных писем", – сказал представитель полиции Шотландии.

Отметим, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду, 11 ноября, созовет экстренное заседание правительства после того, как сотни школ по всей стране были эвакуированы после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

Напомним, ранее четыре самолета, пролетали над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту.

До этого в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщения об угрозе взрыва.