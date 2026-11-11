В Кремле уточнили время встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Правитель России Владимир Путин встретится с американскими специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня 12 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

Ушаков отметил, что встреча состоится "в первой половине дня". Он подчеркнул, что с точки зрения протокола встреча пройдет "как обычно".

Ранее Кушнер заявил, что 12 ноября он вместе со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом отправится в Москву. По его словам, они планируют обсудить с главой РФ темы, затронутые в ходе трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

После этого Уиткофф и Кушнер намерены отправиться в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

Сообщалось, что в ходе первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

По словам украинского президента, первым итогом встреч стала гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена.