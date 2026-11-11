Премьер Ирландии видит "добрую волю" к открытию для Украины последних кластеров

Михол Мартин – премьер-министр Ирландии, которая до конца декабря председательствует в Совете ЕС, – заявил о наличии доброй воли среди стран Евросоюза для того, чтобы до конца года открыть два последних кластера в переговорах о вступлении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в среду вечером на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из шести кластеров Украина еще не начала переговоры по двум. Это кластер 4 ("Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и 5 ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности").

Михол Мартин выразил надежду, что открытие этих двух кластеров станет возможным до конца года. "У нас пока были хорошие успехи. Мы смогли открыть (под председательством Ирландии) три кластера для Украины и Молдовы. И хорошие отношения существуют между другими странами ЕС, между странами-членами ЕС и Украиной. И было много диалога и взаимодействия", – сказал глава ирландского правительства.

Он подчеркнул важность открытия последних двух кластеров до конца года и отметил, что видит "добрую волю" стран ЕС для этого.

"Мы должны использовать нашу убедительность, но во многих странах есть много доброй воли. И мы надеемся, что сможем это использовать. Для того, чтобы действительно послать мощный сигнал украинскому народу о том, что Европа открыла все кластеры для Украины, для того, чтобы она присоединилась к ЕС", – добавил он.

Напомним, во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.

В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований в отношении прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.

Между тем в Еврокомиссии заявляют, что Молдова может догнать Черногорию, которая в этом году завершает переговоры о вступлении в ЕС, уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.