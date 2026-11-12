Премьер-министр Эстонии считает Кошту и Каллас лучшими кандидатами для переговоров с РФ

Эстония считает, что президент Европейского совета Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине, в то время как лидеры ЕС не могут прийти к согласию, кто именно должен занять место за переговорным столом.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в комментарии изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Этот вопрос рассмотрят на неформальном саммите Европейского совета в Дублине в пятницу по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в письме Коште отметила, что подход Европы непоследователен и грозит затягиванием войны. Глава Европейского совета согласился уделить этому вопросу приоритетное внимание во время переговоров в Ирландии.

"Европа уже выбрала своих представителей: президента Совета Антониу Кошту и Каю Каллас. Оба они, бесспорно, подотчетны странам ЕС", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Глава эстонского правительства отметил, что "мандат Кошты и Каллас исходит непосредственно от Совета", а это означает, что "нет необходимости сначала согласовывать специальный план между государствами-членами".

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и один из главных американских переговорщиков, заявил на этой неделе, что "если бы Европа смогла определить одного человека, который будет выступать от ее имени, это было бы большим достижением, чем добиться от россиян включения Европы в переговоры".

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, на саммите в Дублине не ожидается принятия официального решения о назначении европейского переговорщика.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляет, что не хотела бы представлять Европу на переговорах по российско-украинской войне.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что 12 ноября в России специальные представители президента США обсудят с Владимиром Путиным вопрос о представительстве Европы за столом переговоров.