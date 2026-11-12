Стрілянина неподалік Білого дому: підозрюваний застрелився під час поліцейської операції

Американські правоохоронці надали додаткову інформацію щодо стрілянини неподалік Білого дому, яка сталася у четвер, 12 листопада.

Про це пише AP із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

За даними поліції, 12 листопада у районі Вашингтона, що знаходиться за декілька хвилин ходьби від Білого дому, стрілець поранив п’ятьох людей з вогнепальної зброї. Внаслідок цього одна людина загинула.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний стрілець застрелився, коли велика група поліцейських увірвалася до сусіднього житлового будинку, де він забарикадувався.

Ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

5 травня співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента після того, як той стріляв у агентів і поранив неповнолітнього перехожого.

Наприкінці травня співробітники Секретної служби США застрелили людину, яка підійшла до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрила стрілянину по них.