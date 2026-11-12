Поблизу Білого дому сталася стрілянина: є поранені

У четвер, 12 листопада, неподалік Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої декілька людей зазнали поранень.

Про це пише AP із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, п’ятеро людей зазнали вогнепальних поранень в районі Логан-Серкл у Вашингтоні, що знаходиться за декілька хвилин ходьби від Білого дому.

Речниця поліцейського управління Ніколь Дінер зазначила, що стрілець не був затриманий, а місця, де сталися стрілянини, залишаються невідомими.

Зазначається, що значна частина кварталу була оточена, а школи поблизу місця події перевели в режим ізоляції.

За даними співрозмовників NBC News, поліція вважає, що нападник забарикадувався всередині спортивного залу.

Вулиці навколо району також були перекриті під час масштабної операції поліції. Федеральне бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами повідомило, що направило на місце події своїх агентів для надання допомоги.

Ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

5 травня співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента після того, як той стріляв у агентів і поранив неповнолітнього перехожого.

Наприкінці травня співробітники Секретної служби США застрелили людину, яка підійшла до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрила стрілянину по них.