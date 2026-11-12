Стрельба недалеко от Белого дома: подозреваемый застрелился во время полицейской операции

Американские правоохранительные органы предоставили дополнительную информацию о стрельбе недалеко от Белого дома, произошедшей в четверг, 12 ноября.

Об этом пишет AP со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

По данным полиции, 12 ноября в районе Вашингтона, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, стрелок ранил пятерых человек из огнестрельного оружия. В результате один человек погиб.

Правоохранители сообщили, что подозреваемый стрелок застрелился, когда большая группа полицейских ворвалась в соседний жилой дом, где он забаррикадировался.

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы.

Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

5 мая сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооружённому мужчине возле Вашингтонского монумента после того, как тот стрелял в агентов и ранил несовершеннолетнего прохожего.

В конце мая сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который подошёл к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл огонь по ним.