Держсекретар США Марко Рубіо пояснив готовність американського президента Дональда Трампа провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином тим, що глава Білого дому не розглядає цю зустріч як поступку.

Про це Рубіо сказав, відповідаючи на питання преси у Манілі, повідомляє "Європейська правда".

У держсекретаря США поцікавились, чи ідея Трампа щодо зустрічі з Кім Чен Ином є серйозною.

"Це серйозно в тому сенсі, що, на мою думку, президент ніколи не розглядав зустріч і розмову з кимось як поступку. Він часто наводив аргумент – і, на мою думку, цілком слушно – про те, що як можна вирішувати проблеми з людьми, з якими у вас є розбіжності, якщо ви не розмовляєте з ними, якщо ви не готові вступати з ними в діалог", – пояснив Рубіо.

За його словами, коли Трамп проводить зустрічі з кимось, то це не означає, що він схвалює усі дії свого співрозмовника.

"Гадаю, в американській зовнішній політиці існувало таке традиційне уявлення, що, зустрічаючись із кимось, ви надаєте цій особі авторитету; що, зустрічаючись із кимось, ви нібито стверджуєте, що все, що вона робить, є добрим або правильним. Але президент так не вважає, і я радий, що він так не вважає", – пояснив Рубіо.

"Президент бачить це так: якщо у нас є проблема з Північною Кореєю, єдиний спосіб її вирішити – це налагодити з ними діалог. Звісно, це може виявитися неможливим, і я не кажу, що завтра відбудеться зустріч", – додав він.

Нагадаємо, 16 листопада Дональд Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Китаї цього тижня.

Також у серпні Трамп заявляв, що цього року хоче зустрітись з Кім Чен Ином.

Під час першого президентського терміну Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".