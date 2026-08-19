Трамп каже, що планує зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що цього року планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Президент США розповів про це, показуючи журналістам свій новий вертолітний майданчик на території Білого дому.

"Так, я буду", – сказав Трамп у відповідь на запитання, чи планує він зустрітися з Кімом пізніше цього року.

Трамп не надав додаткових подробиць щодо цієї зустрічі.

"У нього є 57 дуже потужних ядерних боєголовок", – сказав Трамп, маючи на увазі арсенал Кім Чен Ина. "Ніколи не слід було допускати такого, вони ніколи не мали цього дозволяти – якби я був президентом, я б ніколи цього не допустив", – додав він.

Нещодавно Трамп оголосив, що скорочує масштаби спільних військових навчань із Південною Кореєю. Ці навчання вже давно викликають роздратування північнокорейського диктатора, який розглядає їх як підготовку до війни.

"Я дуже добре ладнаю з Кім Чен Ином. З ним усе буде гаразд. Доки у нас є розумний президент, з ним усе буде гаразд", – сказав Трамп.

Раніше медіа повідомляли, що Трамп наполягає на тому, щоб його помічники організували зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вже цієї осені.

Під час першого президентського терміну Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".