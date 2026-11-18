Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил готовность американского президента Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном тем, что глава Белого дома не рассматривает эту встречу как уступку.

Об этом Рубио сказал, отвечая на вопросы журналистов в Маниле, сообщает "Европейская правда".

У госсекретаря США поинтересовались, является ли идея Трампа о встрече с Ким Чен Ыном серьезной.

"Это серьезно в том смысле, что, на мой взгляд, президент никогда не рассматривал встречу и разговор с кем-либо как уступку. Он часто приводил аргумент – и, на мой взгляд, вполне справедливый – о том, что как можно решать проблемы с людьми, с которыми у вас есть разногласия, если вы не разговариваете с ними, если вы не готовы вступать с ними в диалог", – пояснил Рубио.

По его словам, когда Трамп проводит встречи с кем-либо, это не означает, что он одобряет все действия своего собеседника.

"Думаю, в американской внешней политике существовало такое традиционное представление, что, встречаясь с кем-то, вы придаете этому человеку авторитет; что, встречаясь с кем-то, вы якобы утверждаете, что всё, что он делает, хорошо или правильно. Но президент так не считает, и я рад, что он так не считает", – пояснил Рубио.

"Президент видит это так: если у нас есть проблема с Северной Кореей, единственный способ ее решить – это наладить с ними диалог. Конечно, это может оказаться невозможным, и я не говорю, что завтра состоится встреча", – добавил он.

Напомним, 16 ноября Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае на этой неделе.

Также в августе Трамп заявлял, что в этом году хочет встретиться с Ким Чен Ыном.

В ходе первого президентского срока Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатические усилия не принесли конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и заявлял, что ядерная угроза со стороны КНДР "больше не существует".