Італія інвестує 6 мільярдів євро протягом найближчих кількох років у захист від гібридних загроз після низки кібератак, фальшивих повідомлень про замінування та оприлюднення особистої інформації посадовців у даркнеті.

Про це заявив у середу міністр оборони Гвідо Крозетто, його цитує Ansa, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у 2019 році на захист від гібридних загроз було виділено 126 мільйонів євро, тоді як до 2025 року ця цифра сягнула 557 мільйонів євро.

"На період 2026–2028 років ми запланували майже 2 мільярди, що на приблизно 40% більше, ніж у попередньому трирічному періоді. У найближчі роки на цей сектор буде виділено понад 6 мільярдів – ця сума зросте до 7 мільярдів, якщо врахувати ту частину програми G-CAP, яка присвячена виключно цим технологіям та їхньому розвитку", – зазначив Крозетто, доповідаючи Палаті депутатів.

Крозетто зазначив, що розмежування між захистом від гібридної та традиційної війни більше не існує.

"Україна це доводить. Окопи, дрони, супутники, мережі та кібероперації – це все одна й та сама війна. Якщо зв’язок зривається, ціну за це платять ті, хто утримує позиції на землі; існує лише одна війна, і ми маємо бути готові вести її в повному обсязі", – пояснив він.

Нагадаємо, в листопаді Італію захлиснула хвиля фейкових "мінувань", погрози отримали тисячі шкіл.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні 11 листопада вирішила зібрати екстрене засідання уряду після того, як дітей зі шкіл по всій країні евакуювали після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомляв, що його персональні дані опинилися серед інформації про кількох італійських посадовців, оприлюдненої кіберзлочинцями в даркнеті.