Италия инвестирует 6 миллиардов евро в течение ближайших нескольких лет в защиту от гибридных угроз после серии кибератак, ложных сообщений о заминировании и публикации личной информации должностных лиц в даркнете.

Об этом заявил в среду министр обороны Гвидо Крозетто, его цитирует Ansa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в 2019 году на защиту от гибридных угроз было выделено 126 миллионов евро, тогда как к 2025 году эта цифра достигла 557 миллионов евро.

"На период 2026–2028 годов мы запланировали почти 2 миллиарда, что примерно на 40% больше, чем в предыдущем трехлетнем периоде. В ближайшие годы на этот сектор будет выделено более 6 миллиардов – эта сумма вырастет до 7 миллиардов, если учесть ту часть программы G-CAP, которая посвящена исключительно этим технологиям и их развитию", – отметил Крозетто, выступая перед Палатой депутатов.

Кроцетто отметил, что разграничения между защитой от гибридной и традиционной войны больше не существует.

"Украина это доказывает. Окопы, дроны, спутники, сети и кибероперации – это все одна и та же война. Если связь срывается, цену за это платят те, кто удерживает позиции на земле; существует только одна война, и мы должны быть готовы вести её в полном объёме", – пояснил он.

Напомним, в ноябре Италию захлестнула волна фейковых "заминирований", угрозы получили тысячи школ.

Премьер-министр Джорджа Мелони 11 ноября решила созвать экстренное заседание правительства после того, как детей из школ по всей стране эвакуировали в связи с получением одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщал, что его личные данные оказались среди информации о нескольких итальянских чиновниках, обнародованной киберпреступниками в даркнете.