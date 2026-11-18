У четвер, 19 листопада, у Берліні очікують на прибуття американських дипломатичних представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для зустрічі з українськими посадовцями та європейською переговорною групою.

Про це Reuters повідомив у середу, 18 листопада, представник уряду США, пише "Європейська правда".

Зазначимо, 19 листопада у Берліні пройде засідання "коаліції охочих".

За словами посадовця, очікується, що основною темою зустрічей Кушнера й Віткоффа з українськими посадовцями та європейською переговорною групою стануть:

подальша розробка "надійних післявоєнних гарантій безпеки" для України;

просування комплексного плану економічного відновлення;

підготовка до наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Також він сказав, що американська делегація кілька разів на день спілкується з українськими та європейськими партнерами, спільно працюючи над "просуванням пропозицій щодо сталого миру".

"Зустрічі в Берліні та візит президента Трампа до Китаю є частиною скоординованих дипломатичних зусиль", – додав він.

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька нових ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

Раніше ЗМІ стало відомо про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв про небезпеку перегляду архітектури безпеки в Європі, якого прагне Росія.