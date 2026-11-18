СМИ: в Берлине ожидают прибытия Уиткоффа и Кушнера для переговоров с Украиной и европейцами
В четверг, 19 ноября, в Берлине ожидают прибытия американских дипломатических представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для встречи с украинскими чиновниками и европейской переговорной группой.
Об этом Reuters сообщил в среду, 18 ноября, представитель правительства США, пишет "Европейская правда".
Отметим, что 19 ноября в Берлине состоится заседание "коалиции желающих".
По словам чиновника, ожидается, что основными темами встреч Кушнера и Уиткоффа с украинскими чиновниками и европейской переговорной группой станут:
- дальнейшая разработка "надежных послевоенных гарантий безопасности" для Украины;
- продвижение комплексного плана экономического восстановления;
- подготовка к следующему раунду многосторонних переговоров.
Также он сказал, что американская делегация несколько раз в день общается с украинскими и европейскими партнерами, совместно работая над "продвижением предложений по устойчивому миру".
"Встречи в Берлине и визит президента Трампа в Китай являются частью скоординированных дипломатических усилий", – добавил он.
Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.
Ранее СМИ стало известно о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.
Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия.