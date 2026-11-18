В четверг, 19 ноября, в Берлине ожидают прибытия американских дипломатических представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для встречи с украинскими чиновниками и европейской переговорной группой.

Об этом Reuters сообщил в среду, 18 ноября, представитель правительства США, пишет "Европейская правда".

Отметим, что 19 ноября в Берлине состоится заседание "коалиции желающих".

По словам чиновника, ожидается, что основными темами встреч Кушнера и Уиткоффа с украинскими чиновниками и европейской переговорной группой станут:

дальнейшая разработка "надежных послевоенных гарантий безопасности" для Украины;

продвижение комплексного плана экономического восстановления;

подготовка к следующему раунду многосторонних переговоров.

Также он сказал, что американская делегация несколько раз в день общается с украинскими и европейскими партнерами, совместно работая над "продвижением предложений по устойчивому миру".

"Встречи в Берлине и визит президента Трампа в Китай являются частью скоординированных дипломатических усилий", – добавил он.

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

Ранее СМИ стало известно о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия.