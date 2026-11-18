Президент Володимир Зеленський заявив, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа у Берліні передадуть Україні "необхідну" інформацію щодо перемовин президента США, які відбуваються в Китаї.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у середу, 18 листопада, передає "Європейська правда".

У четвер, 19 листопада, у Берліні відбудеться засідання країн "коаліції охочих". За даними ЗМІ, на ній очікують і спецпредставників Трампа – Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Зеленський висловив сподівання на те, що зустріч зі спецпредставниками Трампа відбудеться.

"Розраховуємо на зустріч із представниками президента Сполучених Штатів Америки й будемо говорити з європейськими лідерами по наступних наших кроках в перемовинах із росіянами. Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно", – сказав він.

За словами українського президента, американські представники "говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі".

"І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів – наших партнерів. Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватись за участі України, питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи. Тільки такий підхід і буде", – додав він.

Зауважимо: під час перебування в Шеньчжені Трамп має провести тристоронню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп заявляв, що переговори з Путіним і Сі охоплять "багато питань, зокрема денуклеаризацію".

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька нових ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

Раніше ЗМІ стало відомо про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв про небезпеку перегляду архітектури безпеки в Європі, якого прагне Росія.