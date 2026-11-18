Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители американского президента Дональда Трампа в Берлине передадут Украине "необходимую" информацию о переговорах президента США, проходящих в Китае.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в среду, 18 ноября, передает "Европейская правда".

В четверг, 19 ноября, в Берлине состоится заседание стран "коалиции желающих". По данным СМИ, на нем ожидают и спецпредставителей Трампа – Джареда Кушнера и Стива Виткоффа.

Зеленский выразил надежду на то, что встреча со спецпредставителями Трампа состоится.

"Рассчитываем на встречу с представителями президента Соединенных Штатов Америки и будем обсуждать с европейскими лидерами наши следующие шаги в переговорах с россиянами. Украина четко заявляет о своем стремлении к миру, мы всегда работаем конструктивно", – сказал он.

По словам украинского президента, американские представители "говорили о том, что в Берлине на наших встречах предоставят необходимую информацию о переговорах президента США, которые сейчас проходят и в Китае, в том числе".

"И мы будем получать информацию из Китая, от других стран и от других лидеров – наших партнеров. У нас с европейцами есть четкая общая позиция: вопросы Украины должны решаться с участием Украины, вопросы Европы – с участием Европы. Только такой подход и будет", – добавил он.

Отметим: во время пребывания в Шэньчжэне Трамп должен провести трехстороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином и правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп заявлял, что переговоры с Путиным и Си охватят "многие вопросы, в частности денуклеаризацию".

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

Ранее СМИ стало известно о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отодвинуло свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия.