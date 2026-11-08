США розповіли про удар по судні, яке намагалося обійти блокаду Ірану

США завдали удару по торговому судну в Оманській затоці після того, як цивільний екіпаж судна проігнорував неодноразові попередження та кілька разів намагався порушити морську блокаду проти Ірану.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався у суботу, 7 листопада. Американський військовий літак випустив боєприпаси по кормі судна M/V Huda під прапором Сент-Кітс, "вивівши його з ладу після того, як сили CENTCOM наказали екіпажу покинути цільові зони".

У США заявили, що вантажне судно намагалося покинути регіональні води після заходу в іранський порт.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port. Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW – U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

У заяві розповіли, що з липня американські сили перенаправили 147 комерційних суден, які підкорилися, та вивели з ладу п’ять торгових суден, які відмовилися підкоритися.

"Усім морякам, які проходять поблизу іранських прибережних районів або прилеглих вод, рекомендується дотримуватися попереджень про блокаду від американських сил", – додали у CENTCOM.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в п’ятницю, 6 листопада, американські збройні сили здійснили нові обмежені удари по Ірану, націлені на іранську систему протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.

ЗМІ писали також, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.