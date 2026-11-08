США сообщили об ударе по судну, которое пыталось обойти блокаду Ирана

США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался нарушить морскую блокаду против Ирана.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 7 ноября. Американский военный самолет выпустил боеприпасы по корме судна M/V Huda под флагом Сент-Китс, "выведя его из строя после того, как силы CENTCOM приказали экипажу покинуть целевые зоны".

В США заявили, что грузовое судно пыталось покинуть региональные воды после захода в иранский порт.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port. Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW – U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

В заявлении сообщили, что с июля американские силы перенаправили 147 коммерческих судов, которые подчинились, и вывели из строя пять торговых судов, отказавшихся подчиниться.

"Всем морякам, проходящим вблизи иранских прибрежных районов или прилегающих вод, рекомендуется соблюдать предупреждения о блокаде со стороны американских сил", – добавили в CENTCOM.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 6 ноября, американские вооруженные силы нанесли новые ограниченные удары по Ирану, нацеленные на иранскую систему противовоздушной обороны.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

СМИ также писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.