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США сообщили об ударе по судну, которое пыталось обойти блокаду Ирана

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Новости — Воскресенье, 8 ноября 2026, 14:47 — Уляна Кричковская-Богданова

США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался нарушить морскую блокаду против Ирана.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 7 ноября. Американский военный самолет выпустил боеприпасы по корме судна M/V Huda под флагом Сент-Китс, "выведя его из строя после того, как силы CENTCOM приказали экипажу покинуть целевые зоны".

В США заявили, что грузовое судно пыталось покинуть региональные воды после захода в иранский порт.

В заявлении сообщили, что с июля американские силы перенаправили 147 коммерческих судов, которые подчинились, и вывели из строя пять торговых судов, отказавшихся подчиниться.

"Всем морякам, проходящим вблизи иранских прибрежных районов или прилегающих вод, рекомендуется соблюдать предупреждения о блокаде со стороны американских сил", – добавили в CENTCOM.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 6 ноября, американские вооруженные силы нанесли новые ограниченные удары по Ирану, нацеленные на иранскую систему противовоздушной обороны.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

СМИ также писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

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США Иран Ближний Восток
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