Лідер демократів у Палаті представників підтримав можливий імпічмент шефу Пентагону

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав можливий імпічмент міністру оборони США Піту Гегсету.

Про це він сказав у неділю, 8 листопада, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Джеффріс, який може увійти в історію як перший темношкірий спікер нижньої палати Конгресу, заявив, що він "категорично за" відповідну резолюцію.

"Так званий міністр оборони зловживав своєю владою, підірвав нашу національну безпеку та спровокував цю безрозсудну й дорогу війну за власним бажанням в Ірані, що призвело до стрімкого зростання цін для американського народу та зробило країну менш безпечною", – сказав лідер демократів у Палаті представників.

За його словами, демократи в Палаті представників планують обговорити можливу резолюцію у вівторок, 10 листопада, коли вони зберуться вперше після перемоги в обох палатах Конгресу на проміжних виборах.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Палата представників США може винести на голосування імпічмент Гегсета через війну з Іраном.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не розглядає можливість заміни міністра оборони.

Він зробив заяву після того, як ЗМІ стало відомо, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і телефоном, чи повинен Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.