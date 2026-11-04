США можуть отримати першого темношкірого спікера Палати представників

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс може увійти в історію як перший темношкірий спікер нижньої палати Конгресу.

Про це повідомляє Associated Press, передає "Європейська правда".

Це стало можливим після перемоги демократів на проміжних виборах, за підсумками яких вони здобули більшість у Палаті представників.

Остаточне рішення щодо кандидатури Джеффріса мають ухвалити самі конгресмени під час голосування 3 січня, коли збереться новий склад Конгресу. Очікується, що демократи висунуть його на посаду спікера, а потім підтримають під час голосування всієї Палати представників.

Його можливе призначення стане історичною віхою для американської політики. Першого темношкірого конгресмена обрали до Палати представників ще в період Реконструкції після Громадянської війни, понад 150 років тому.

На святкуванні перемоги демократів у Вашингтоні Джеффріса зустріли вигуками "Спікер! Спікер!".

56-річний Джеффріс представляє Бруклін у Конгресі з 2013 року. Він очолив демократів у Палаті представників після того, як Ненсі Пелосі залишила керівну посаду у 2022 році.

У разі обрання він змінить республіканця Майка Джонсона.

Як відомо, на виборах до Сенату Демократична партія здобула 53 місця (з необхідних для більшості 51). Також партія здобула 220 місць з необхідних 218 для більшості у Палаті представників, таким чином закріпивши свій контроль над обома палатами Конгресу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

Також дивіться відео Наслідки поразки Трампа. Що зміниться для України?