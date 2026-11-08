Лидер демократов в Палате представителей поддержал возможность импичмента главе Пентагона

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал возможность импичмента министру обороны США Питу Хэгсету.

Об этом он заявил в воскресенье, 8 ноября, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Джеффрис, который может войти в историю как первый темнокожий спикер нижней палаты Конгресса, заявил, что он "категорически за" соответствующую резолюцию.

"Так называемый министр обороны злоупотребил своей властью, подорвал нашу национальную безопасность и по собственному желанию спровоцировал эту безрассудную и дорогостоящую войну в Иране, что привело к стремительному росту цен для американского народа и сделало страну менее безопасной", – сказал лидер демократов в Палате представителей.

По его словам, демократы в Палате представителей планируют обсудить возможную резолюцию во вторник, 10 ноября, когда они соберутся впервые после победы в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах.

Напомним, СМИ писали, что Палата представителей США может вынести на голосование импичмент Хегсету из-за войны с Ираном.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не рассматривает возможность замены министра обороны.

Он сделал заявление после того, как СМИ стало известно, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.