В Амстердамі на демонстрацію проти політики щодо Ізраїлю вийшли близько 200 тисяч людей

За даними організаторів демонстрації під гаслом "Червона лінія", що критикує політику Нідерландів щодо Ізраїлю, на вулиці вийшли тисячі людей.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

За даними організаторів, щонайменше 200 тисяч людей вийшли на демонстрацію в Амстердамі у неділю, 8 листопада, проти політики уряду Нідерландів щодо Ізраїлю.

За інформацією поліції, демонстрація під гаслом "Червона лінія" пройшла без серйозних інцидентів.

Фото: NOS

Водночас телеканал AT5 повідомив, що поліцейські застосували кийки проти демонстрантів. Це сталося, коли поліція намагалася заарештувати чоловіка, який стояв на автобусній зупинці й відмовлявся йти. До інциденту долучилися й перехожі. Зрештою чоловіка заарештували.

Багато демонстрантів були одягнені в червоне та розмахували червоними й палестинськими прапорами. Також були присутні плакати та транспаранти з такими гаслами, як "Сіонізм – це расизм", "Нідерланди не підтримують апартеїд" та "Свободу Палестині".

Також зазначається, що вздовж однієї з вулиць міста стояла група людей із транспарантами, на яких, серед іншого, було написано: "Ми підтримуємо ХАМАС".

Нагадаємо, у липні минулого року уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю в країні у зв’язку з ситуацією в секторі Гази, а також запровадив заборону на в'їзд для двох ультраправих міністрів.

Нещодавно британські "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".

Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених в’їзд до країни.