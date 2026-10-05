Британські "зелені" проголосували за визначення сіонізму як расизму

Британська Партія зелених оприлюднила резолюцію, у якій наголосила на потребі визнання сіонізму формою расизму.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву, передає "Європейська правда".

Партія заявила, що розглядає сіонізм як "етнонаціоналістичний політичний проєкт", і повторила свій заклик до уряду лейбористів Великої Британії припинити будь-яку торгівлю зброєю з Ізраїлем.

"У цій резолюції також підтверджується підтримка Партією зелених права на самовизначення та висловлюється заклик до створення єдиної демократичної держави на всій території історичної Палестини", – акцентували у заяві.

Пропозиція Партії зелених була ухвалена більшістю голосів – 1 022 проти 813. Цей результат засудили британські єврейські організації.

Варто зауважити, що раніше міністр закордонних справ Ед Мілібенд оголосив, що Велика Британія заборонить імпорт товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також, що введе санкції проти осіб та компаній, які підтримують діяльність поселень або отримують від неї прибуток, а також обмежить рекламу нерухомості в поселеннях.

Державний секретар США Марко Рубіо своєю чергою заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії.

А Ізраїль ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії.

Також соціологічне опитування громадської думки у Великій Британії свідчить, що майже половина британців підтримують рішення уряду ввести санкції проти незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.