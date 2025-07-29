Нідерланди викликають посла Ізраїлю та забороняють в’їзд ультраправим міністрам

Уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю в країні у зв’язку з ситуацією в секторі Гази, а також запровадив заборону на в'їзд для двох ультраправих міністрів ізраїльського уряду.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Уряд країни викликає посла Ізраїлю для того, аби засудити "нестерпну й неприйнятну" ситуацію в секторі Гази.

Також Нідерланди заборонили в’їзд до країни міністрам Ізраїлю Ітамару Бен-Ґвиру та Безалелю Смотричу – їх звинувачують у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до "етнічного очищення" сектора Гази.

Уряд також заявив, що підтримує рекомендацію ЄС обмежити доступ Ізраїлю до його провідної програми фінансування досліджень і виступатиме за запровадження торговельних санкцій Європи, якщо буде встановлено, що Ізраїль порушив угоду з ЄС щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

У середині липня Європейська служба зовнішніх дій представила державам-членам ЄС пропозиції дипломатичних заходів проти Ізраїлю через порушення ним прав людини в секторі Гази.

28 липня Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.