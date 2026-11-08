В Амстердамі – протест проти політики Нідерландів щодо Ізраїлю
Новини — Неділя, 8 листопада 2026, 15:35 —
У неділю, 8 листопада, в Амстердамі розпочалася демонстрація "Червона лінія" проти політики Нідерландів щодо Ізраїлю.
Про це пише NOS, передає "Європейська правда".
Багато учасників акції одягнені в червоний одяг і розмахують великими червоними та палестинськими прапорами. Також присутні плакати та транспаранти з такими гаслами, як: "Сіонізм – це расизм", "Нідерланди не підтримують апартеїд" та "Свободу Палестині".
Учасники вимагають від уряду вжити рішучіших заходів проти Ізраїлю через насильство щодо палестинців.
Організатори вимагають, щоб уряд країни "посилив максимальний політичний, економічний та дипломатичний тиск, щоб назавжди покласти край незаконній окупації Палестини".
Демонстранти рухаються маршрутом, який починається і закінчується на Музейній площі, де встановлено велику сцену, з якої виголошуються промови.
Нагадаємо, у липні минулого року уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю в країні у зв’язку з ситуацією в секторі Гази, а також запровадив заборону на в'їзд для двох ультраправих міністрів.
Нещодавно британські "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".
Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.
Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених в’їзд до країни.