В Амстердамі – протест проти політики Нідерландів щодо Ізраїлю

У неділю, 8 листопада, в Амстердамі розпочалася демонстрація "Червона лінія" проти політики Нідерландів щодо Ізраїлю.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Багато учасників акції одягнені в червоний одяг і розмахують великими червоними та палестинськими прапорами. Також присутні плакати та транспаранти з такими гаслами, як: "Сіонізм – це расизм", "Нідерланди не підтримують апартеїд" та "Свободу Палестині".

Учасники вимагають від уряду вжити рішучіших заходів проти Ізраїлю через насильство щодо палестинців.

Фото: NOS

Організатори вимагають, щоб уряд країни "посилив максимальний політичний, економічний та дипломатичний тиск, щоб назавжди покласти край незаконній окупації Палестини".

Демонстранти рухаються маршрутом, який починається і закінчується на Музейній площі, де встановлено велику сцену, з якої виголошуються промови.

Нагадаємо, у липні минулого року уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю в країні у зв’язку з ситуацією в секторі Гази, а також запровадив заборону на в'їзд для двох ультраправих міністрів.

Нещодавно британські "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".

Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених в’їзд до країни.