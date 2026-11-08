В Амстердаме на демонстрацию против политики в отношении Израиля вышли около 200 тысяч человек

По данным организаторов демонстрации под лозунгом "Красная линия", критикующей политику Нидерландов в отношении Израиля, на улицы вышли тысячи людей.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

По данным организаторов, не менее 200 тысяч человек вышли на демонстрацию в Амстердаме в воскресенье, 8 ноября, против политики правительства Нидерландов в отношении Израиля.

По информации полиции, демонстрация под лозунгом "Красная линия" прошла без серьезных инцидентов.

Фото: NOS

В то же время телеканал AT5 сообщил, что полицейские применили дубинки против демонстрантов. Это произошло, когда полиция пыталась арестовать мужчину, который стоял на автобусной остановке и отказывался уходить. К инциденту присоединились и прохожие. В итоге мужчину арестовали.

Многие демонстранты были одеты в красное и размахивали красными и палестинскими флагами. Также были плакаты и транспаранты с такими лозунгами, как "Сионизм – это расизм", "Нидерланды не поддерживают апартеид" и "Свободу Палестине".

Также отмечается, что вдоль одной из улиц города стояла группа людей с транспарантами, на которых, среди прочего, было написано: "Мы поддерживаем ХАМАС".

Напомним, в июле прошлого года правительство Нидерландов вызвало посла Израиля в стране в связи с ситуацией в секторе Газа, а также ввело запрет на въезд для двух ультраправых министров.

Недавно британские "Зелёные" приняли резолюцию, в которой сионизм определен как "политическая идеология, призывающая к созданию – а теперь, когда оно уже существует, к сохранению – этнонационалистического еврейского государства на территории исторической Палестины с исключением и/или господством над нееврейским населением".

Для других, в частности для еврейской общины в Великобритании, сионизм означает право еврейского народа на собственную родину.

После этого Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру Партии зеленых въезд в страну.