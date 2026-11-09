Глава Пентагона отреагировал на инициативу об импичменте в его адрес

Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник, 9 ноября, преуменьшил риски, связанные с инициативой о его импичменте.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

У Хегсета спросили, имеет ли он достаточную поддержку со стороны республиканцев, чтобы заблокировать выдвижение статей импичмента.

"Мы не беспокоимся об этом", – ответил глава Пентагона.

Также он заявил, что готов защищать свои достижения на посту.

Напомним, СМИ писали, что Палата представителей США может вынести на голосование импичмент Хегсета из-за войны с Ираном. Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал такую инициативу.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не рассматривает возможность замены министра обороны.

Он сделал заявление после того, как СМИ стало известно, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.