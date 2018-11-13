Украина готовит китайскую проблему: почему обещание правительства может дорого стоить стране

Украина может открыть свой рынок для китайского импорта.

Это станет возможным в случае создания зоны свободной торговли с Китаем. Первый шаг в этом направлении уже сделан. 8 ноября во время визита в Пекин первый вице-премьер и министр экономики Степан Кубив предложил "начать совместные консультации об условиях создания зоны свободной торговли Украина-Китай".

Заявление стало сенсационным. Хотя бы потому, что в конце прошлого года правительство приняло большой документ под названием "Экспортная стратегия Украины", который должен был стать определяющим для МЭРТ – а заявление Кубива полностью ему противоречит.

Стратегия содержит анализ того, с какими странами мы можем добиться увеличения торговли и каким путем. После принятия документа в правительстве уверяли, что отныне будут вести переговоры о возможности либерализации торговли, опираясь исключительно на упомянутую стратегию (не зря она содержит Дорожную карту стратегического развития торговли на 2017-2021 годы).

ЕвроПравда была привлечена в качестве эксперта к разработке стратегии, поэтому мы можем утверждать наверняка: идея создания ЗСТ с Китаем не только не вошла в окончательный текст документа, но даже не рассматривалась всерьез как возможный сценарий.

Ведь несмотря на огромную привлекательность китайского рынка, украинские компании не просто не заинтересованы в создании ЗСТ, но и считают этот путь откровенно опасным для украинской экономики.

Дело в том, что Китай активно применяет протекционистскую политику, в результате чего блокирует нежелательный импорт, одновременно демпингуя на внешних рынках. В такой ситуации создание ЗСТ никак не решало проблемы украинских экспортеров. При этом, комментируя возможные пути увеличения товарооборота с Китаем, бизнес акцентировал внимание именно на борьбе с нетарифными ограничениями.

Именно поэтому в правительстве до сих пор предпочитали игнорировать предложения китайских чиновников начать переговоры о свободной торговле, а такие идеи Пекин высказывал неоднократно.

Так что предложение Степана Кубива о ЗСТ Украина-Китай выглядит более чем странно.

В первые дни после появления этой новости большинство собеседников ЕП в Министерстве экономического развития объясняли ее как дипломатическую хитрость – мол, речь идет не о начале переговоров (для чего требуется отдельное решение правительства), а лишь о консультациях.

"Обещать – не значит жениться, а консультации – не переговоры. Мы можем проконсультироваться, решить, что нам это не подходит, и попрощаться", – неофициально пояснил один из профильных чиновников.

Впрочем, несколько источников уже тогда дали противоположную оценку, говоря, что заявление о ЗСТ – не "хитрость", а серьезный номер. По их мнению, Кубив в Пекине выполнял инструкцию, полученную из администрации президента.

Именно поэтому ЕвроПравда отправила информационный запрос в Минэкономразвития. Мы попросили ответить, существуют ли расчеты экономического эффекта от такой ЗСТ (в частности, о рисках открытия отечественного рынка для импорта из Китая) и были ли запросы от украинского бизнеса по поводу такой либерализации. Мы получили лишь формальный ответ, где утверждается, что Китай является "важным для Украины торговым партнером и занимает второе место в импорте товаров и пятое место в экспорте".

Вместе с тем в министерстве косвенно признали, что исследований экономического эффекта от ЗСТ не проводилось. "Рынки Китая определены как находящиеся в фокусе для экспорта украинских товаров и услуг. Вместе с тем, для дальнейшей работы должен быть проведен анализ, определены возможности и формы оптимального доступа украинских товаров и услуг к этому рынку", – говорится в официальном ответе.

Одновременно на "Экономической правде" вышла статья за подписью первого вице-премьера Степана Кубива "Китай в фокусе украинской торговой политики".

Эта публикация в определенной мере дает ответы на другие наши вопросы.

Из утверждений Кубива (который, напомним, является вторым лицом в правительстве) в этой статье следует, что Украина – вопреки собственной экспортной стратегии – действительно готова создавать режим свободной торговли с Поднебесной. "Украина уже имеет прочные торговые связи с ЕС, сделала ощутимый прогресс в расширении доступа на рынки Северной Америки. Следующий шаг – Китай", – пишет второе лицо в правительстве.

При этом Степан Кубив убеждает, что такой режим "никоим образом не означает, что в ближайшее время Украину захлестнет дешевый китайский импорт".

"Переговорный процесс продолжается не один год и, я уверен, украинская переговорная команда ни в коем случае не согласится на невыгодные для Украины условия. В условиях, когда в ближайшие 5 лет наш товарооборот потенциально может вырасти до 20 млрд в год, зона свободной торговли Украина-Китай будет означать только дополнительные выгоды для украинской промышленности", – пишет глава Минэкономразвития.

Что характерно, говоря о перспективах торговли с Китаем, Степан Кубив привел лишь статистику украинского экспорта в эту страну – в январе-августе этого года он составил $1,32 млрд, увеличившись за год на $12 млн. При этом первый вице-премьер не уточняет, что это рост лишь на 0,9%.

Но есть намного более важные цифры, которые чиновник предпочел лишний раз не демонстрировать.

Например, то, что импорт китайских товаров за указанный период составил $4,52 млрд, а его рост – 28,4%.

Отрицательное сальдо внешней торговли с Китаем в этом году только за первые три квартала достигло $3,2 млрд!

Отрицательным оно было и в предыдущие годы: в 2017 году составило $3,6 млрд, а в 2016 – $2,85 млрд.

Более того, сейчас США и ЕС вводят все новые защитные меры против китайского импорта. В такой ситуации либерализация торговли выглядит еще более неуместной – китайский импорт, вытесненный из ЕС и США, может хлынуть в Украину. И тогда отрицательное сальдо нашей торговли может вырасти в разы!

Как вообще можно говорить об открытии рынка, имея такой колоссальный дефицит двусторонней торговли и мощный рост импорта из Китая? Нет сомнений, что риски такого шага прекрасно понимают и в правительстве. Но тогда почему мы обещаем Китаю консультации о ЗСТ?

Пока можем только предположить: не исключено, что, пообещав Китаю ЗСТ, Украина стремится получить встречные бонусы. Возможно, даже до выборов, еще не создав ЗСТ – а только за обещания.

Такой вывод подкрепляется отчетом о работе украинской делегации в Китае, его подготовило для правительства наше посольство в этой стране. ЕвроПравда имела возможность ознакомиться с этим документом.

В частности, в Китае, отвечая на предложение Украины, выразили готовность начать консультации с нами о ЗСТ (кто бы сомневался). Более того, в Пекине уверены, что свободная торговля будет способствовать многократному росту товарооборота наших стран – до $50 млрд в перспективе. Также Китай обещает лоббировать присоединение Украины к формату 16+1 – площадки по взаимодействию Поднебесной с восточноевропейскими членами ЕС и балканскими странами, в рамках которой Пекин реализует многие инвестиционные проекты.

Второе обещание Китая – расширить сотрудничество в финансовой сфере, в том числе через СВОП. Речь идет об обмене центробанков объемами национальной валюты – шаг, который позволит Нацбанку увеличить свои валютные резервы, отдав в Китай менее устойчивую гривну.

Договоренность об открытии СВОП была одним из ключевых результатов визита в Китай Виктора Януковича в 2013 году и подавалась как одно из ключевых достижений предыдущего президента на азиатском направлении.

В посольстве отмечают, что пока объем СВОП между странами составляет $15 млрд. Очевидно, это ошибка – подписанное во времена Януковича соглашение касалось СВОП в объеме 15 млрд юаней, что равняется около $2,5 млрд. Более того, статистика НБУ показывает, что пока юань составляет лишь 4% золотовалютных резервов страны – а это около $750 млн.

Выглядит очень похожим на то, что украинские власти хотят продемонстрировать впечатляющий внешнеэкономический успех – не только на Западе, но и на Востоке. Однако инструмент для обеспечения этого успеха выглядит крайне опасным.

Достаточно напомнить о торговой войне, которая сейчас развернулась между США и Китаем. Поэтому Вашингтон очень ревностно относится к отношениям своих союзников с Пекином. Так, в августе поставка украинских авиадвигателей в Китай (вполне легальная!) вызвала резкое возмущение в США.

Поэтому ситуация, когда мы хотим быть официальным союзником США, и в то же время стремимся заключить торговое соглашение со страной, которая ведет торговую войну с Штатами, способна существенно усложнить наши переговоры с Вашингтоном.

Также желание создать ЗСТ с Китаем ставит под сомнение ранее озвученный план Петра Порошенко заключить таможенный союз с ЕС – от которого президент до сих пор формально не отказался. Хотя действующий режим торговли с ЕС не противоречит возможности заключения торговых соглашений с третьими странами, таможенный союз является более глубокой формой интеграции.

Впрочем, не менее опасна ситуация, если Украина действительно хочет обмануть Пекин и лишь "поиграть" с ним в обещания о ЗСТ.

Китай не позволит так с собой обращаться. И когда через несколько лет – пусть даже при другом правительстве, а возможно, и президенте – Украина использует политические бонусы и решит выйти из процесса, отказавшись от создания ЗСТ, у Пекина будут все основания считать себя обманутым.

И у Поднебесной будет достаточно возможностей, чтобы ответить Украине на такой обман.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"