Помощь лучше работы? Почему в Швейцарии хотят снизить объемы социальных программ

19 мая в швейцарском кантоне Берн пройдет крайне необычный референдум.

На повестке дня - вопрос о том, стоит ли сокращать объёмы социальной помощи для попавшего в сложную жизненную ситуацию.

Этот референдум может иметь принципальное значение для всей швейцарской системы социальной помощи.

"Повысить привлекательность труда"

Случаи злоупотреблений социальной помощью, социальное мошенничество и хищения, рост выплат по линии социальной помощи в доход определённых групп населения (беженцы) - порядок назначения и расчета социальной помощи давно уже стал в Швейцарии предметом жарких общественных дебатов.

Самые жаркие споры вызывает вопрос о размере минимальной базовой потребности в средствах для достойной жизни (Grundbedarf) и необходимость ее существенного сокращения.

Социальная помощь в Швейцарии призвана помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, все-таки вести достойную жизнь и не "выпадать" из социального контекста. По состоянию на 2017 год такую помощь получали около 3,3% трудоспособных жителей страны. Немаловажно, что в большинстве кантонов сумма этой помощи должна быть возвращена получателем после того, как его экономическая ситуация качественно улучшится.

Учитывая, что эта помощь выплачивается из бюджетов кантонов, то и вопрос ее сокращения был вынесен на референдум в одном из них. Первыми право высказать свое мнение по такому важному вопросу получили избиратели кантона Берн.

Им предложено высказать свое мнение о сокращении помощи на 8%, а для лиц до 25 лет и для временно принятых претендентов на получение статуса беженца - на 15% или даже на 30% (для потенциальных беженцев, не "прилагающих достаточно усилий" для поиска работы или изучения немецкого языка).

Руководитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения правительства кантона Берн Пьер Ален Шнегг считает данное ужесточение социального законодательства более чем оправданным и давно назревшим.

Именно он внёс в Бернский кантональный парламент соответствующие предложения, которые затем были одобрены депутатами и вынесены на референдум.

Пьер Ален Шнегг считает ненормальной "ситуацию, когда человек с низким уровнем трудовых доходов имеет в конце месяца меньше, чем получатель социальной помощи, который просто сидит дома".

Данной реформой "мы хотим повысить привлекательность и выгодность именно труда, мы хотим сделать более эффективными инструменты, с помощью которых мы хотим "вытаскивать" людей из сферы социальной помощи и более активно реинтегрировать их снова на рынок труда и занятости", - говорит он.

Контрпредложение от левых

Резко отрицательная реакция левых и крайне левых кругов не заставила себя долго ждать. Выступив с так называемым "Народным контрпредложением", они потребовали и дальше рассчитывать и назначать социальную помощь в соответствии с ранее действовавшими стандартами.

Кроме того, "Контрпредложение" предлагает предоставить долговременным безработным в возрасте от 55 лет, по умолчанию почти уже "не имеющим шансов" найти работу, право получать не социальную помощь, а "дополнительное вспомоществование" по линии пенсионного обеспечения. По сути, речь идет о праве на досрочный выход на пенсию.

"Проблемы социально уязвимых слоев общества мы не сможем решить атакой на интересы самых слабых", — говорит Мауране Ризен, представляющая в парламенте кантона Берн Автономную социалистическую партию.

С такой оценкой согласны и в правительстве. "Повышенное экономическое давление может привести к негативным последствиям для психического и психологического здоровья, увеличивая степень социальной неопределённости и неуверенности", — уверена Корина Хутмахер-Перре, директор консультационного отдела SKOS - органа, который и разрабатывает эти нормативы социальной помощи.

По ее словам, "разработанные нормы являются тщательнейшим образом выверенным компромиссом, а теперь один кантон, Берн, демонстративным образом вдруг отказывается придерживаться этих норм, что не может не огорчать".

Солидарность кантонов

Однако есть тут и одна особенность. В ходе референдума 19 мая речь пойдет не просто о классическом противостоянии правых и левых.

Речь идет вообще о том, каким путем пойдет в будущем в Швейцарии развитие и эволюция политики в области социальной помощи.

Начиная с 1960-х годов в правительстве публикуют нормативные рекомендации в области расчета социальной помощи. И хотя эти рекомендации не носят характера законодательного акта, однако по традиции кантональные парламенты и ведомства социальной помощи внимательно прислушиваются к ним.

Ведь в противном случае страна может попасть в ситуацию нарастающего "социального туризма" и оттока населения из менее "щедрых" с социальной точки зрения регионов (кантонов) в более "щедрые".

Сознательно противопоставив себя этим стандартам, кантон Берн нарушил тем самым одно из самых строгих швейцарских табу!

Именно поэтому решение, которое примет народ кантона Берн 19 мая, станет важнейшим прецедентом для всей Швейцарии.

SWISSINFO

Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании

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