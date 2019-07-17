Угадай партию по обещаниям - тест от ЕвроПравды
Среда, 17 июля 2019, 13:00 — Европейская правда
Які партії готові виконувати Угоду про асоціацію з ЄС? А які, навпаки - анонсують у новій Раді кроки, що ускладнять зближення з Євросоюзом?
У нашому тесті - питання про ключові акспекти євроінтеграції. Ці питання ми поставили усім партіям, що мають шанси пройти у нову Раду. Їхні відповіді змогли здивувати навіть нас.
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