Вгадай партію за обіцянками - тест від ЄвроПравди
Середа, 17 липня 2019, 13:00 — Європейська правда
Які партії готові виконувати Угоду про асоціацію з ЄС? А які, навпаки - анонсують у новій Раді кроки, що ускладнять зближення з Євросоюзом?
У нашому тесті - питання про ключові акспекти євроінтеграції. Ці питання ми поставили усім партіям, що мають шанси пройти у нову Раду. Їхні відповіді змогли здивувати навіть нас.
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