Полураспад коалиции: почему итальянские популисты не спешат идти на досрочные выборы

Криза, перевибори, прем’єрське крісло – саме такою була логіка, якою до вчорашнього дня керувався віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні.

Але щось пішло не так...

Три опції для Сальвіні

Минулого тижня голова партії "Ліга" Маттео Сальвіні спробував представити резолюцію недовіри уряду Джузеппе Конте та оголосив, що хоче остаточно покласти край "жовто-зеленій" коаліції разом із "Рухом 5 зірок". Ця заява змусила більшість італійських політиків, їхніх радників, асистентів та численних урядовців відкласти свої серпневі відпустки та знову повернутися на робочі місця.

Минулий тиждень обіцяв дуже гаряче закінчення літа. Лідери італійських політсил зустрічалися то з прем’єром, то з президентом Італії, то президент приймав прем’єра на консультації.

Італійські ЗМІ наввипередки публікували сценарії розвитку подій.

Проте усі очікували, що Сальвіні продовжить свій хід ва-банк і виступить із пропозицією "забрати сімох міністрів" з уряду, представників "Ліги" і, таким чином, остаточно "розвалити уряд". Але…. цього не сталося.

Ба більше, Сальвіні підтримав продовження конституційної реформи, ініційованої "Рухом 5 зірок", щодо скорочення кількості депутатів в обох палатах парламенту Італії: з 615 до 400 – для Палати депутатів і з 315 до 200 – для Сенату. Реформи, що стала причиною кризи між коаліційними партнерами.

Чому скандальний віцепрем’єр та голова МВС раптом "дав задній хід"?

Насамперед це пов'язують зі зміною позиції Сільвіо Берлусконі. Партія скандального експрем’єра розглядалася Сальвіні як потенційний союзник, навіть більше – кандидат на об'єднання. Однак Берлусконі вирішив уникнути таких пропозицій. І тим самим – остаточно заплутав ситуацію.

Що далі? Наразі італійські ЗМІ говорять про три сценарії розвитку подій.

Згідно з першим, після доповіді Конте президент Італії довіряє державу новому "технічному уряду", який продовжить виконання реформ, зокрема й конституційної. Крім того, такому уряду потрібно буде потурбуватися про бюджет, показники якого із нетерпінням очікують побачити в Єврокомісії. Хто зможе за це проголосувати? Потенційно – і "Рух 5 зірок", і "Ліга", але якщо зможуть домовитися.

Другий сценарій передбачає те, що наступного тижня "Ліга" зможе проголосувати за скорочення парламентарів, незважаючи на резолюцію про недовіру уряду Конте.

Відповідно, після цього слово теж залишається за президентом – призначити консультації з керівниками політсил для формування порядку денного технічного уряду завдяки підтримці Демпартії, "Руху 5 зірок" та маленької партії "Вільні та рівні", як це сталося учора під час голосування проти резолюцій "Ліги".

Третій сценарій передбачатиме дочасні вибори, але при цьому Конте залишиться керувати Італією до весни 2020 року. При цьому "Ліга" має спокуситися на не дуже вигідну пропозицію "Руху 5 зірок" – забрати проєкт резолюції про недовіру прем’єру Конте.

Частково-дострокові вибори

Разом із тим, навіть відмова від дострокових виборів не здатна заспокоїти протистояння всередині коаліції, хоча б тому, що Італія продовжує "обирати" представників на регіональному рівні. Найближчі такі вибори очікуються восени в регіонах Умбрія, Емілья-Романья (Центр Італії) та Калабрія (Південь Італії). Відповідно, приводів для конкуренції у "Ліги" та "Зірок" буде більше ніж достатньо.

На додачу, у Сальвіні впевнені, що партія не втратить підтримку до весни наступного року, на відміну від конкурентів. А тому сценарій дострокових виборів, які відбудуться навесні й за новою конституцією, наразі видається йому пріоритетним.

Саме тому Сальвіні зазначає, що "Ліга" готова проголосувати за скорочення кількості парламентарів вже наступного тижня і йти на перевибори.

Але в адміністрації Квірінале (місце, де засідає президент Італії) відповіли, що за законом цього не можна буде зробити найближчим часом, адже дочасні вибори не можна планувати в термін від 5 до 8 місяців.

Усе це додає невизначеності італійській політиці, яка й раніше не відрізнялася послідовністю.

Наразі всі сценарії залежать від подій наступного тижня.

20 серпня прем’єр-міністр Джузеппе Конте має доповісти про ситуацію в країні в Сенаті, а наступного дня – в Палаті депутатів. А ось 22 серпня Палата депутатів збереться ще раз для голосування за проєкт конституційної реформи, що передбачає скорочення парламентарів.

Також свою думку має висловити президент Італії Серджо Матарелла, який вкотре доводить, що він – одна з головних особистостей у переговорному процесі. Як у колишнього члена Конституційного суду, важелі впливу точно на його боці.

Тому, після 440 днів урядування, прем’єр Конте продовжує обіймати свою посаду... принаймні до наступного вівторка.

А далі? Італійська політика здатна на будь-які сюрпризи.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"