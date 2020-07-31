Трамп идет ва-банк: зачем президент хочет перенести дату выборов

Передостанній день липня в американському політичному житті виявився дуже бурхливим.

Скандальна новина – Дональд Трамп у своєму твіті поставив питання про можливе перенесення президентських виборів.

Які наслідки матиме така заява?

Чи дійсно президент серйозно ставить питання про можливе відтермінування дати виборів? Чи може він це зробити?

Трамп у пошуках аргументів

Усталеність, упорядкованість політичного життя є прикметою американської демократії. Тут усе відбувається вчасно, за розкладом.

Тут зазвичай немає ані диктаторів при владі, ані переворотів.

Звісно, що у часи випробувань іноді розглядаються незвичні політичні рішення, але це не має впливати на фундаментальні речі.

Проте Дональд Трамп уже давно привчив усіх до неортодоксальних, незвичних заяв та дій. Він не вписується у шаблони, традиції американської політики.

Розмови про те, що Трамп може вдатися до нестандартних кроків задля збереження влади, почались не сьогодні. Тому не можна сказати, що пропозиція президента про відкладення виборів була як грім серед ясного неба, бо небо точно не було ясним.

Варто нагадати, що напередодні виборів 2016 року майбутній президент робив заяви, що може не визнати їхні результати. Звісно, коли з’ясувалося, що він виграв, він змінив свою позицію.

Сьогодні Трамп повернувся до цього плану, заявляючи, що не готовий обіцяти, що визнає результати виборів.

Відповідно, у країні почали готуватись до ситуації, в якій Трамп може спробувати відмовитись визнати поразку на виборах 3 листопада.

Зрозуміло, що у такій гіпотетичній ситуації багато буде залежати від судів. Трамп, до речі, призначив дуже багато суддів, в тому числі двох до Верховного суду.

Напевно, у його штабі міркують над тим, які зачіпки можна було б використати для збереження влади.

Готуються до нестандартних ситуацій і політики. Перш за все, зрозуміло, готується опозиція, демократи. Прораховуються різноманітні варіанти.

Нещодавно відбулась масштабна симулятивна гра, моделювання можливих сценаріїв розвитку ситуації. Команди з колишніх політиків, правників, політичних технологів відпрацьовували можливі варіанти, заздалегідь шукаючи оптимальний шлях відповіді на будь-який виклик.

Невідкладні вибори

Чи має право президент США відкладати вибори? Ні.

Вибори призначає, в тому числі визначає дату, Конгрес США. Певні логістичні питання вирішуються на рівні окремих штатів.

На сьогоднішній день вибори призначено на 3 листопада 2020 року. Відразу після скандального президентського твіта посипалися заяви про незмінність таких планів.

Перш за все висловилась Федеральна комісія з виборів (Federal Election Commission, FEC). Це не є аналогом нашої ЦВК, в Америці не існує відповідної структури.

FEC переважно контролює дотримання фінансових норм у виборчому процесі. Але ця структура користується повагою, є незалежною.

Її вердикт був однозначним: вибори пересувати не можна.

З цим погоджуються правники, експерти у конституційному, виборчому праві.

Цікаво, що навіть якби Конгрес погодився відсунути вибори у часі, повноваження Трампа як президента все одно спливали б 20 січня 2021 року.

Але Конгрес не збирається цього робити.

По-перше, у Палаті представників домінують демократи, які не дозволять зробити цього.

По-друге, навіть серед республіканців ця пропозиція не знаходить підтримки. Про це дуже чітко висловилися вчора лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників – Мітч Макконнелл та Кевін Маккарті відповідно.

До речі, серед республіканців протягом останніх місяців багато хто намагається відсторонитися від президента із його низькими рейтингами.

Треба зазначити, що відтермінування виборів, якби воно відбулося, стосувалось б і виборів до Конгресу, і виборів губернаторів, оскільки у США ці два процеси не є розведеними процедурно та в часі.

Делегітимізація виборів

Можна припустити, що Трамп добре знає, що не має повноважень відкласти вибори. Чому ж тоді він робить таке припущення?

Перш за все, він сформулював цю ідею у твіті не як те, що він планує зробити, а як відкрите запитання. Тобто, іншими словами, "просто спитав".

Також Трамп добре вміє вкидати провокаційні питання до обговорення, спостерігаючи за реакцією. Це така собі "пробна куля".

Але напевно у президента є і серйозніші міркування.

Як зазначалось раніше, він намагається поставити легітимність виборів під сумнів заздалегідь, на випадок поразки. На сьогодні така поразка здається цілком імовірною.

Тому цей твіт президента можна розглядати як елемент делегітимізації виборів.

Президент пробує апелювати до надзвичайних обставин, за яких мають відбутися вибори. Вони пройдуть в умовах епідемії, яка не виказує тенденції до гальмування.

На практиці це веде до безпрецедентно масового використання голосування поштою.

Трамп каже, що це може призвести до викривлення результатів, хоча й не може навести якісь аргументи чи приклади на підтримку цієї тези. Навпаки, голосування поштою є цілком звичною практикою для багатьох американців, у тому числі й у штатах, де домінують республіканці.

Неодноразово голосував поштою й сам Трамп.

Президент у відчаї

За умов епідемії коронавірусу, що триває у США, у значної частини населення склалося стійке враження, що Трамп не впорався із завданням краще підготувати та захистити людей.

На початку епідемії президент робив щоденні пресконференції з цього приводу, потім припинив це робити, а на цьому тижні почав знову. Але це не дає йому зростання рейтингу.

Викликана епідемією економічна криза також підриває рейтинги Трампа. Щойно були оприлюднені показники економічного спаду економіки у другій чверті 2020 року. Скорочення економіки склало 32,9%.

Це безпрецедентне падіння економіки відтоді, як почались регулярні заміри у 1947 році.

Трамп покладав надію на те, що економіка почне відроджуватися ще до виборів. Для цього він наполягав на згортанні карантину. Але уже маємо багато прикладів того, що відкриття економіки супроводжується різким погіршенням епідемічної ситуації.

Як наслідок, відновлення економіки відбувається, частина людей повертається до роботи, але темпи цього відновлення дуже повільні. Тому чекати тут позитивного імпульсу Трампу не доводиться.

Атаки штабу Трампа на його опонента Джо Байдена поки що не приносять бажаного результату. Схоже, що так само, як Трамп був "тефлоновим кандидатом" у 2016 році, до якого ніщо не приставало, зараз таким кандидатом стає Байден.

Трамп пробує скористатися гаслом "закону та порядку", надсилаючи федеральних правоохоронців до тих міст, де продовжуються протести, що почались після смерті Джорджа Флойда.

Але і тут він не набирає бажаних балів, не може змінити негативну для нього передвиборчу динаміку.

У штабі Трампа паніка. Свідченням цього стала нещодавня зміна керівника виборчої кампанії.

Cхоже, що від Трампа можна й надалі очікувати заяв та дій, які суперечитимуть законам та політичним традиціям США.

Відчай робить його лише ще більш непередбачуваним та небезпечним.

Політична система США входить у вирішальний етап випробування Трампом.

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень,

доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова