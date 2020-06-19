Саморазрушение Трампа: как протесты в США влияют на президентскую кампанию

Как массовые протесты в США повлияют на расклады в президентской гонке? В том, что это влияние будет значительным, сомнений ни у кого уже не осталось.

Однако кто из кандидатов в президенты сумеет выиграть от последних событий в стране?

Надежды Трампа на то, что его жесткая позиция по поводу протестов найдет широкую поддержку среди населения, похоже, не оправдываются.

Президент надеялся, что он сможет повторить успех Ричарда Никсона, который выиграл выборы в 1968 году на фоне усталости страны от затяжных выступлений и беспорядков (вызванных в том числе и убийством Мартина Лютера Кинга в апреле 1968 года).

Нет сомнений, что многие американцы действительно были в последние недели озабочены погромами, грабежами и мародерством, которые сопутствовали протестам. Но при этом они не хотели прекращения беспорядков ценой еще большей крови.

Социологические опросы показывают, что большинство американцев считают расизм вполне реальной проблемой, с которой нужно бороться, и высказывают понимание протестов и сочувствие их участникам.

Похоже, что Америка меняется, и президент Трамп не поспевает за ней.

Скандальный старт

На 19 июня в избирательной кампании Дональда Трампа изначально намечалось проведение первого после карантина предвыборного митинга.

Оставим в стороне вопрос о целесообразности проведения массового собрания людей в закрытом помещении в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Выбор даты показался многим неуместным именно через призму прошедшей волны выступлений афроамериканцев за свои права и на фоне довольно противоречивой реакции Трампа на эти выступления.

Дело в том, что 19 июня имеет заметное место в американской истории. В этот день в 1865 году в Гальвестоне, Техас была провозглашена отмена рабства.

Формально это было сделано еще в Прокламации об отмене рабства, которая вступила в силу с начала 1863 года. Но для реального освобождения рабов тогда нужно было еще, чтобы Север выиграл войну у Юга. Законодательно отмена рабовладения была закреплена 13-й поправкой к конституции США, которая была принята в конце 1865 года.

99 лет спустя - в 1964 году - в этот же день Конгресс США одобрил проект Закона о гражданских правах, который наносил удар по практике расовой дискриминации и сегрегации в США.

От смешения слов "июнь" и "девятнадцатое" возникло словосочетание Джунтинс (Juneteenth).

С тех пор народные массы отмечали Джунтинс именно как свой праздник, долгое время не закрепленный в качестве официального. За этим днем закрепились разные другие неформальные названия, как, например, "День свободы" или "Черное 4 июля".

В большинстве американских штатов этот день уже довольно давно считается праздником.

На волне нынешних выступлений за права афроамериканцев растет поддержка идеи превращения Джунтинс в общенациональный праздник.

Однако это не единственная причина, сделавшая скандальным старт избирательной кампании Трампа.

Ситуацию усугубил выбор места проведения этого митинга – Талса, Оклахома. Именно здесь в 1921 году произошел один из самых страшных в американской истории расистских погромов против чернокожих.

Целый район города - Гринвуд - тогда был фактически стерт с лица земли. Таким образом, в нынешней эмоционально заряженной обстановке этот выбор вызвал критику. Под влиянием критики штаб Трампа решил перенести митинг с 19 июня, но не отказалась от проведения его именно в Талсе.

Президент в изоляции

Похоже на то, что Трамп перестал быть "тефлоновым" президентом.

В свое время он бахвалился, говоря, что даже если он выйдет на Пятую авеню и застрелит кого-то, то не потеряет избирателей. Похоже, эти времена уже в прошлом.

Разумеется, сохраняется ядерный электорат Трампа. Это его наиболее верные сторонники. В их глазах президент всегда прав.

Тут имеет место поклонение на уровне культа, для которого Трамп является неким гуру.

Но этого электората Трампу недостаточно для того, чтобы сохранять шансы на переизбрание.

Нынешний год выдался для Трампа очень непростым. Он начался со слушаний в Конгрессе по поводу импичмента.

Трамп устоял, сохранил свой пост, и результаты слушаний не дали особых изменений.

Но вскоре в Америку пришла эпидемия коронавируса. Президент довольно долго не признавал реальность и масштабность угрозы. Было потеряно ценное время.

Когда президента спросили, признает ли он ответственность за неадекватную реакцию на эпидемию, он заявил, что не признает никакой ответственности. Такая позиция противоречит традициям американской политики.

Президент всегда отвечает за то, что происходит в стране, даже когда, казалось бы, его прямой ответственности нет. В своей время президент Гарри Трумэн даже держал у себя на столе в Овальном кабинете на самом видном месте табличку со словами "The buck stops here", что можно перевести как "ответственность всегда на мне". Такого мнения придерживается большинство американцев.

Когда масштабы эпидемии в США стали очевидны, Трампу пришлось все-таки согласиться с жестким локдауном, который, в свою очередь, привел к резкому падению американской экономики. Это выбило из рук президента Трампа важный козырь, который заключался в высоких темпах экономического развития страны накануне кризиса.

Сегодня Трамп выступает за скорейшее открытие экономики. И снова это вызывает критику со стороны части американцев, которые боятся слишком быстрого возвращения к обычной жизни на фоне продолжающейся эпидемии.

Трамп, в частности, растерял часть поддержки со стороны пожилых американцев, которые представляют собой основную группу риска во времена коронавируса.

Ну и, наконец, выступления, которые прокатились по стране после смерти Джорджа Флойда, нанесли последний на данный момент удар по рейтингам президента.

Его поведение в разгар кризиса вызвало шквал критики оппонентов и некоторое недоумение со стороны части лояльных Трампу людей. Неспособность и нежелание президента выступить в роли президента всех американцев, в качестве примирителя бросалось в глаза. На фоне масштабных протестов Трамп долго не обращался к нации, несмотря на то, что часть его окружения умоляла президента сделать это.

Твиты президента часто лишь подливали масло в огонь. Трамп фактически не скрывал, что он выступает за силовое подавление протестов, любой ценой.

Кульминацией стали события 1 июня, когда мирный протест на площади Лафайета был жестоко разогнан ради того, чтобы президент мог пройти несколько сот метров до близлежащей церкви Св. Иоанна.

Еще одним важным эпизодом стало настоятельное предложение президента использовать для подавления протестов регулярные войска вооруженных сил США.

Не только высокопоставленные военные чины в отставке, но даже и действующий министр обороны Марк Эспер и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли выступили против этой идеи.

Такое редкое явление в американской истории сопровождается и дистанцированием от Трампа ряда республиканских политиков, которые еще недавно были в рядах его явных сторонников.

Действующий президент, по сути, оказался в изоляции.

В такой ситуации оппонент Трампа Джо Байден, по мнению многих, может просто расслабиться и наблюдать за его саморазрушением.

Впрочем, куда более продуктивной выглядит тактика перехвата инициативы. Именно поэтому Байден в последние недели стал больше выходить в люди, наращивать количество интервью и выступлений, активно ведет себя в социальных медиа.

Его кампания начала активно вкладывать собранные средства в предвыборную гонку, в том числе и в тех штатах, которые еще вчера казались непререкаемой вотчиной Трампа, не забывая и о тех штатах, в которых в 2016 году Хиллари Клинтон неожиданно уступила.

Решающие месяцы борьбы впереди, но сейчас чаша весов электоральных предпочтений качнулась в сторону кандидата от демократов.

Автор: Владимир Дубовик,

директор Центра международных исследований,

доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова