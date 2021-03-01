Как Грузия открыла границы для украинцев: наблюдения первого туриста

Пока что подъемники на горнолыжных курортах Грузии работают только "подпольно", без туристов, но вскоре они откроются. На фото - площадка рядом с верхней станцией подъемника курорта Хацвали в Сванетии

1 марта Грузия открыла границы для туристов из Украины. Владельцам украинских паспортов разрешен въезд без справки о вакцинации и без обязательного карантина.

Но некоторые условия для въезда в Грузию все равно остались.

Корреспондент "Европейской правды" пересек границу в час ночи 1 марта и стал одним из первых украинцев, воспользовавшихся новым правилам.

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Те, кто не раз ездил в Тбилиси, этой зимой не узнали бы этот город. На улицах – ноль туристов, а в местах, где много лет торговали сувенирами, вместо них открылись продовольственные магазины.

Таковы последствия карантина, который длился в Грузии весь прошлый год и был значительно строже украинского. Здесь не только закрывали метро, ​​но и регулярно вводили комендантский час и запрет на междугороднее передвижение.

Грузия (безуспешно) пыталась побороть COVID с помощью ограничений, которые были среди самых жестких в Европе, и это сделало туризм невозможным. Из-за этого страна уже год живет без туристической отрасли, которая всегда была одной из ключевых для ее экономики.

Но повторять этот опыт Грузия не хочет. Именно поэтому в Тбилиси решили дать "зеленый свет" туризму. Украина вошла в небольшой перечень государств, граждане которых могут въезжать без справки о вакцинации, начиная с 1 марта. А учитывая опыт прошлого года, Грузия гарантированно останется открытой как минимум до конца летнего сезона; следовательно, можно смело планировать путешествие.

Правила въезда и личный опыт

Чтобы выяснить, как работают правила пересечения границы, мы полетели в Тбилиси первым открытым для туристов рейсом, приземлившимся в грузинской столице в ночь на понедельник.

Грузия официально объявила о своем открытии для украинцев всего несколько дней назад, поэтому "классических туристов" на этом рейсе было немного, если они там вообще были. Впрочем, очень скоро картина должна измениться, и перевозчики уже готовятся к этому.

Уже сейчас заработали прямые регулярные рейсы МАУ и SkyUp из Киева в Тбилиси; в апреле SkyUp обещает летать из Киева в Батуми и запустить рейсы в оба этих города Грузии из Львова, Одессы и Харькова, а с лета в грузинскую Аджарию можно будет улететь также из Запорожья. Есть также удобные рейсы с пересадкой – например, через Стамбул.

А теперь об условиях въезда.

Сначала Грузия планировала открыться только для иностранцев, которым уже сделали прививку от коронавируса, причем любой вакциной. Это требование создало неприятный парадокс: получалось, что Грузия открывала границу для россиян с их "Спутником", однако оставалась закрытой для большинства украинцев.

Чтобы устранить эту несправедливость, для туристов из Украины и еще нескольких стран добавили исключение: въезжать можно при условии двух ПЦР-тестов на коронавирус.

Первый тест нужно сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия в Грузию. Пройти тестирование в Киеве – вообще не проблема. В частных лабораториях очередей сейчас нет, есть масса предложений дешевле 900 грн. Корреспондент ЕвроПравды сдал тест в субботу в обеденное время, и уже вечером получил сообщение о результате.

При этом надо просить в лаборатории бумажную справку с переводом на английский. Без нее вас, скорее всего, просто не пустят на борт – именно такое условие действовала в "Борисполе".

Пассажиров без бумажного теста разворачивают еще на стойке регистрации; а тех, кто проходил мимо стойки (например, путешествуя без багажа), отслеживают при посадке. "Вы сдавали багаж? – спрашивает автора этих строк работница авиакомпании на гейте. – Нет? Тогда покажите, пожалуйста, ваш тест".

К слову, самолет оказался заполненным почти полностью – нечастая картина в нынешнее время. Причина именно в том, что это – первый открытый рейс, и многие его долго ждали.

Большинство пассажиров – граждане Украины грузинского происхождения, которые в течение последнего года были лишены возможности посетить родственников.

Вот так выглядит "униформа" стюардесс МАУ на рейсе в Тбилиси фото автора

"Это уже третья моя попытка, – рассказывает один из пассажиров стюардессе. – Сначала ввели ограничения, потом не получилось сделать себе бизнес-приглашение, и билеты снова сгорели. А теперь ночью границы откроют, и я решил попробовать снова".

Если вы уже давно ездите в Грузию, то, может быть, помните торжественные встречи для иностранцев в аэропорту, порой даже с вручением каждому туристу бутылки вина. И сейчас не до празднований. Полиция внимательно следит за соблюдением норм, и не только эпидемических, но и о запрете на фотосъемку, а тех, кто нарушил его – заставляет удалить снимки.

После бесконтактного измерения температуры у всех пассажиров снова проверили наличие негативных ПЦР-тестов.

(Для сравнения, в ноябре прошлого года на паспортном контроле у ​​автора этих строк, который ехал как журналист на выборы, просто для порядка спросили, есть ли тест, даже не уточняя, какой именно и отрицательный ли он; сейчас – все серьезнее.)

Со слов каждого из иностранцев заполняют анкеты, где указаны контактные данные и адрес пребывания в Грузии.

Причина – в необходимости для украинцев сдавать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в Грузии.

А чтобы путешественники о нем не забыли, уже на выходе из "чистой зоны" в зал ожидания всех останавливал сотрудник, задача которого – объяснить обязанность тестирования и снова, уже во второй раз, записать контактные данные.

Со словами "я перезвоню вам и напомню о тесте" путешественникам выдают памятку с контактами справочной службы, где можно узнать адрес ближайшей лаборатории или даже вызвать в отель бригаду для взятия тестов.

– А что будет, если я забуду сдать этот тест? – переспрашиваю я.

– Я не дам вам забыть. Но лучше не экспериментировать.

С этими словами падает последняя "погранично-ковидная" преграда. Впереди Грузия.

Правила для туристов

Грузия хоть и открылась для туристов, но по факту только начинает снимать ковидные ограничения.

С 1 марта Грузия возобновляет работу детских садов и делает посещение школ обязательным (причем в столице этот "рестарт" перенесен на 15 марта). Всего неделю как сняли запрет с междугородного движения и разрешили работу гостиниц на горнолыжных курортах. Интересно, что подъемники официально еще не запускают, но с 8 марта заработают и они.

Здесь до сих пор действует обязанность носить маски не только в помещении или транспорте, но и на улице, и ощущаются "остатки" комендантского часа.

Первые туристы, поехавшие в Грузию уже сейчас, сразу после открытия, могут поесть только в отеле (завтраки разрешены только без шведского стола) или заказав доставку еды. Гестхаусам, самым популярным местам размещения туристов в стране, также позволили работать.

Действует ограничение работы ресторанов (только навынос), бассейнов, танцевальных и спортивных залов.

Правда, очень скоро эти запреты тоже должны снять.

Открытие границ для туристов должно привести к ослаблению карантинных правил, и эти решения в Тбилиси уже готовы. Так, бассейны, а также танцевальные и спортивные залы возобновят работу в середине марта.

А уже 8 марта возобновят работу рестораны. Нельзя же приглашать в страну туристов и не давать им возможности нормально поесть - тем более, если речь идет о знаменитой грузинской кухне!

Стоит добавить, что Грузия до сих пор остается в "красном списке" украинского Минздрава, и если это не изменится, то по возвращении (или перед отлетом в Украину) вам придется сдать еще один тест.

Но все равно, это та самая Грузия, колорита которой нам так не хватало в прошлом году. И куда так хочется приехать, несмотря на все ограничения и необходимость неоднократных тестов.

Тестировал границу и делился опытом Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

Киев – Тбилиси