В шаге от Качиньского: какие последствия будет иметь громкий коррупционный скандал в Польше

Останніми тижнями Польщу лихоманить від нового гучного скандалу.

Схоже, що девіз лідера політичної партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослава Качинського про необхідність боротися з "непотизмом, корупцією і кумівством" зіграв із ним злий жарт.

Корупційний скандал виник навколо Даніеля Обайтека – президента ключової для польської економіки державної компанії й, що найголовніше, одного з улюбленців Качинського і донедавна претендента на посаду прем’єр-міністра.

"Плівки Обайтека"

Старт скандалу дала опозиційна Gazeta Wyborcza – наприкінці лютого там оприлюднили так звані "плівки Обайтека".

На записах можна почути телефонні розмови, на яких нібито Даніель Обайтек – чинний президент найбільшої польської компанії Orlen віддає накази співробітнику TT Plast, проводить бесіди з клієнтами і приймає рішення щодо свят. Усі ці записи стосуються того часу, коли Обайтек був війтом гміни Пцим у Малопольському воєводстві.

В чому скандальність цих розмов?

По-перше, суміщення посади війта з підприємницькою діяльністю заборонене польським законом – приховування держслужбовцем інформації про свій бізнес може загрожувати покаранням у вигляді тюремного ув’язнення на термін до восьми років.

І Обайтек, через кілька років даючи свідчення в суді, підкреслив, що знав про те, що не міг суміщати роботу війта з бізнесом.

Втім, скандал не завершується лише нелегальною комерційною діяльністю.

Wyborcza, і це по-друге, також публікує ​​стенограму протоколу з судового процесу, в якому Обайтек виступив свідком у процесі його дядьків Романа та Юзефа Лісів, компанію яких TT Plast звинуватили у махінаціях на суму 200 тис. злотих з дотацій ЄС.

Ще одне звинувачення стосується його роботи у компанії Elektroplast. Обайтека звинувачували у заподіянні збитків у розмірі 1,4 млн злотих через фіктивні закупівлі пелет для виробництва труб.

Цікавіше інше. Попри те, що звинувачені напряму заявляли про участь у злочині Обайтека, прокурор не став розслідувати цю справу, нібито через відсутність ознак забороненого діяння.

Дон Орлеоне

"Він має величезні можливості, надзвичайну рішучість і щось таке, що дає Господь Бог і що важко визначити: ауру, яка дозволяє йому мобілізувати людей, об’єднатися навколо якоїсь мети", – саме такими словами лідер "ПіС" Ярослав Качинський на початку цього року охарактеризував Обайтека, також назвавши його "абсолютно неординарною людиною".

Політичну репутацію Даніель Обайтек отримав минулого року, коли концерн Orlen купив найбільшу компанію-видавця регіональної преси Polska Press. Цей крок викликав громадське обурення та звинувачення у наступі на свободу слова. Тим більше, Обайтек навіть не приховував, що ця покупка має одну мету – догодити Качинському.

Цей крок не залишився непоміченим – про Обайтека стали говорити як про нового фаворита голови "ПіС", що має високі шанси замінити Матеуша Моравецького на посаді прем’єр-міністра Польщі.

Показовий момент – піднесенню Обайтека зовсім не заважав шлейф корупційних скандалів, про який не міг не знати Ярослав Качинський.

Наприклад, у 2013 році окружна прокуратура в Оструві-Велькопольському (Великопольське воєводство) висунула проти нього обвинувальний акт за підозрою в отримання хабаря від керівника організованої злочинної групи на прізвисько "Президент" (Prezes).

Ба більше, у правлячій партії не лише не знали про цей епізод з біографії Обайтека, але й тиснули на омбудсмена та генерального прокурора, намагаючись довести, що це розслідування було політичною помстою політику від правлячої на той момент "Громадянської платформи".

Польська опозиція не могла не скористатися таким подарунком.

Депутати від "Громадянської коаліції" подали клопотання до прокуратури щодо власності Даніеля Обайтека і клопотання до Вищої контрольної палати про розгляд субсидій, які пов’язані з ним компанії повинні отримати за державний кошт.

А в інший опозиційний силі – "Лівиці" – зажадали, щоб міністр юстиції і генеральний прокурор Збігнев Зьобро офіційно порушив справу проти президента Orlen. А для розслідування можливих порушень, пов’язаних з майном Обайтека та його фінансовою діяльністю, звернулися до Центрального антикорупційного бюро.

Тим часом конфлікт підживлюється розслідуванням польських ЗМІ – у президента Orlen виявлено більше десятка дорогих об’єктів нерухомості у різних регіонах країни.

З легкої руки медіа за Обайтеком закріпилося прізвисько "дон Орлеоне" – мікс між назвою компанії, яку він очолює, та ім’ям кіномафіозі дона Корлеоне.

Здали свої?

Для того щоб оцінити наслідки цього скандалу, перш за все треба дати відповідь на питання, чому скандальні плівки з’явилися саме зараз.

Звичайно, не можна виключити, що публікація журналістського розслідування не була пов'язана з конфліктами у владі – все-таки Обайтек вів показово розкішний стиль життя, що вже ставало причинами скандалів.

Втім, популярною є і протилежна версія, що публікація компромату стала результатом цілеспрямованого "зливу".

Про це заявляє Пауліна Генніг-Клоська з руху Шимона Головні "Польща-2050" – на її думку, плівки є складовою внутрішнього конфлікту у правлячій коаліції "Об’єднана правиця", а за витоком інформації може стояти чинний міністр юстиції та генпрокурор Збігнев Зьобро, що сам претендує на посаду прем’єра.

"Варто запитати себе, чи не має цей витік з прокуратури нічого спільного з "розгойдуванням човна" у таборі "Об’єднаної правиці". Чи то є збігом, що коли Збігнев Зьобро голосує з опозицією та дає чіткі ознаки того, що його терпіння закінчується і він буде грати жорстко, з’являються записи, які виставляють Обайтека в дуже поганому світлі", – коментує Генніг-Клоська.

Також не виключена і зацікавленість чинного прем’єра Матеуша Моравецького у тому, щоби позбутися потенційного конкурента.

Тим часом 17 березня у польському парламенті було сформовано групу з розслідування справи Даніеля Обайтека, що складається з членів опозиційних "Громадянської коаліції" ("ГК"), "Лівиці" та "Польської селянської партії".

Голова комісії Марек Сова підкреслює, що гаслом роботи групи мають стати слова Качинського, сказані ним у 2013 році: "Хочу сказати, що лідер Качинський має рацію – корупція, непотизм, кумівство поширилися сьогодні в Польщі у незнаних масштабах. І саме непотизм, корупцію і кумівство ми мусимо випалити".

Разом із тим, опозиціонери не приховують: за чинної влади шанси притягнути Обайтека до відповідальності є досить низькими. Хоча б через те, що для цього має бути створений спеціальний слідчий комітет, що неможливо без голосів депутатів від коаліції.

Тим більше, що, за словами глави парламентського клубу "ГК" Цезарія Томчика, багато депутатів "ПіС" особисто залучені у відносини з Обайтеком та його компаніями.

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Історія Даніеля Обайтека щонайменше двічі вдарила по правлячій коаліції та особливо – по партії "Право і справедливість".

Партія, що прийшла до влади на гаслах боротьби з корупцією, зараз все більше асоціюється з тим, у чому вона звинувачувала своїх попередників.

Більш того, цей скандал б’є по особистій репутації Ярослава Качинського, якого досі корупційні скандали майже оминали.

Втім, поки невідомо, як цей скандал вплинув на рейтинги "ПіС". Наступні парламентські вибори мають пройти аж восени 2023 року, а відповідно, до того часу нинішній скандал напевно буде забуто.

Набагато важливіше інше.

Скандал з Обайтеком показує, що внутрішня боротьба за "спадок Качинського" вже йде повним ходом.

Конкуренти (чи то Зьобро, чи Моравецький) без вагань знешкодили небезпечного конкурента, не турбуючись про те, що супутній скандал вдарить по іміджу партії.

У такій ситуації на правлячу коаліцію чекатимуть нові й ще гостріші скандали – боротьба за владу у коаліції виходить на фінішний етап.

Автори:

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка,

Юрій Панченко, редактор "Європейської правди"