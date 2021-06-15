Возвращение "блудного безвиза": куда смогут поехать украинцы этим летом

Четыре года назад для граждан Украины одновременно открылись сразу 30 стран Европы: государства Шенгена и четыре нешенгенских страны ЕС отменили для нас визовые требования для краткосрочных поездок.

Украинцам понравился безвиз с Европейским Союзом, и для многих он действительно открыл двери в Европу – например, в Харькове доля людей, побывавших в Европе, за два года выросла с 8% до 21%. Всего за первые 2,5 года безвиза им воспользовались миллионы, и при этом для Украины ни разу не сработал предохранитель "механизма приостановления", то есть массовых нарушений правил въезда со стороны наших граждан не было.

Такие изменения продолжались бы до сих пор, если бы не мировая пандемия. COVID-19 существенно ограничил действие безвиза (хотя никогда не прекращал его полностью!), и только сейчас появилась надежда на возвращение "безвиза для всех", такого же или по крайней мере похожего на тот, который был до 2020 года.

Поэтому стоит разобраться, как и кто восстанавливает свободу въезда для граждан Украины, какие дополнительные условия выдвигают для путешественников, а также чего ожидать в ближайшее время.

Безвиз нужен не только Украине

Лучший друг безвиза – это лето, то есть время туристических путешествий.

Страны ЕС, критически зависящие от туристов – Болгария, Хорватия, Кипр и даже Греция, которая является частью Шенгенской зоны, – перед началом сезона отпусков уже отменили запреты на "некритические" путешествия для граждан Украины.

Греция и Болгария восстановили безвизовый въезд для украинцев при наличии одного из трех типов справок: отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификата о завершении вакцинации не ранее чем через 14 дней до даты въезда, или справки о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении или наличии соответствующих антител – с переводом на английский.

Греция помимо этого требует зарегистрироваться перед путешествием на специальном портале.

Хорватия также принимает вышеуказанные справки и обязывает зарегистрироваться перед вылетом. Но кроме этого позволяет предоставить результат быстрого антиген-теста на COVID-19 или даже пройти такое тестирование в аэропорту.

Кипр требует предварительной регистрации и принимает только отрицательный результат ПЦР-теста, а по прилету обязывает пассажиров пройти платное тестирование повторно.

Отдельно стоит выделить Венгрию, которая еще в июне 2020 года разрешила иностранцам (в том числе украинцам) въезд в 30-километровую зону у границы на 24 часа без карантина, а также транзит по своей территории – и это правило до сих пор действует, хотя и не без проблем из-за пропускной способности пограничных КПП. А 10 июня 2021 года Украина достигла договоренности с Венгрией о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса, что позволяет вакцинированным украинцам путешествовать собственно в Венгрию в рамках безвиза.

Но если вы вакцинированы – возможностей для безвизовых путешествий открывается гораздо больше!

Сертификаты вакцинации

С 7 июня Испания открыла границы для туристов из-за пределов ЕС, но только для вакцинированных. Приемлемыми для путешествия считаются вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) или одобренные для экстренного применения ВОЗ (Covishield, CoronaVac) – то есть все вакцины, доступные в Украине.

Франция с 9 июня отменила ограничения только для путешественников с сертификатами полной вакцинации – но только для тех, кто получил прививку вакцинами, признанными EMA, поэтому за бортом, по крайней мере пока, остаются украинцы, получившие прививки Covishield и CoronaVac, которыми сейчас прививают наиболее массово.

Однако людей, которые получили обе дозы, в Украине недостаточно даже для того, чтобы соответствовать требованиям Испании, поэтому турагентства пока не спешат продавать туда туры.

Да и остается под вопросом, как на практике европейские пограничники будут признавать украинские справки, то есть сертификаты о вакцинации.

"Ковидные сертификаты" в цифровом и бумажном виде наше правительство обещает ввести с 1 июля.

Эта дата выбрана не случайно, ведь в тот же день во всех странах Евросоюза заработают европейские цифровые сертификаты COVID-19. Так же, как и в ЕС, наши цифровые или бумажные сертификаты должны иметь QR-коды, чтобы пограничник мог проверить по ним проведенную вакцинацию.

В ЕС "ковидные сертификаты" будут содержать больше информации, чем просто данные о прививках.

Они должны служить также доказательством наличия отрицательного теста или иммунитета после перенесенной болезни. Владельцы европейских сертификатов, путешествуя по ЕС, смогут не проходить тестирование или карантин.

Если верить бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову, аналогичное содержание должны иметь и украинские сертификаты (информация о вакцине, ПЦР или перенесенной болезни) – однако неясно, что будет внесено в них по факту. В конце концов, для возобновления безвизовых поездок важна именно информация о прививках.

Какие преимущества даст украинцам введение таких "электронных справок"?

Во-первых, их уже признают в Молдове, Турции и Венгрии, которая является частью Шенгенской зоны.

Во-вторых, МИД может (и будет) вести переговоры с другими странами о взаимном признании сертификатов и пополнять нашу копилку "восстановленного безвиза".

А в-третьих, с ними украинцы, привитые вакцинами Pfizer или AstraZeneca, получат шанс вернуться к открытию границ сразу со всеми странами ЕС, если украинское правительство действительно создаст систему "ковидных сертификатов", которая будет отвечать европейским.

Проблема подделок

К сожалению, эффективность украинской бюрократии в борьбе с ковидом – ниже среднего. Даже оставляя за рамками рассмотрения вопросы противодействия болезни, мы весь год наблюдали постоянную путаницу с карантинными нормами, правилами пересечения границы, а сейчас – с процессом вакцинации.

Это вызывает сомнения в способности власти быстро внедрить сертификат, признанный на международном уровне. Впрочем, рано или поздно это все равно произойдет.

Пока же в Украине выдают только Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить только в бумажном виде, и это свидетельство не является сертификатом в понимании ЕС. Поэтому его валидность в странах Евросоюза, в частности в той же Испании или Франции, не гарантирована.

Вопрос защищенности сертификатов особенно актуален для Украины, если вспомнить, что у нас существуют целые бизнесы по подделке справок о результате ПЦР-тестов, и в соседних странах об этом прекрасно знают.

Пока на нашей стороне – спад заболеваемости в нашей стране и в ЕС, вакцинация, лето, экономика, принципы Евросоюза, для которого свобода передвижения является краеугольным камнем, а также всеобщий спрос на путешествия после паузы.

Если так будет продолжаться, есть все шансы уже к концу года увидеть полноценный безвиз, только с требованием дополнительного документа.

Однако риски не отменяются. В любой момент может появиться новый штамм или начаться вторая волна.

Новые требования и документы обязательно приведут к путанице на границах, а попытки подделок, если будут массовыми, в теории могут привести аж к приостановлению безвиза, а более реально – к депортации того, кого поймали на подделке.

Поэтому стоит организовывать путешествия с учетом этих рисков:

- Отправляйтесь за границу сейчас, если есть такая возможность. Планировать заранее теперь непросто, если вообще возможно.

- Вакцинируйтесь. Вакцина откроет вам если не все, то некоторые границы по крайней мере на год вперед.

- Внимательно проверяйте правила въезда непосредственно перед путешествием, желательно в нескольких источниках.

- Не пытайтесь обмануть систему поддельной справкой. Это может обернуться сорванным путешествием и закрытием для въезда в ЕС на годы.

Авторы: Катерина Кульчицкая, Павел Кравчук,

аналитический центр "Европа без барьеров"