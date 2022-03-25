От Литвы до Венгрии: кто в ЕС поддерживает, а кто блокирует курс Украины на членство

Дипломатія любить тишу.

Те, що лунає на міждержавних дискусіях, має лишатися закритим від загалу. Дипломати мають берегти таємниці.

Це правила "мирного часу", а під час війни все працює трішечки інакше. Або навіть принципово інакше. А коли на кону майбутнє держави – правила тим більше не діють.

Напевно такими були міркування офіційного Києва, коли в офісі президента готували промову Володимира Зеленського, для виступу на засіданні Європейської ради, тобто Саміту ЄС. У цьому виступі президент "пройшовся" по всіх друзях, "майже друзях", а також по державах-скептиках, чия позиція заважає наближенню України до членства в ЄС.

Раніше, до речі, "правило мовчанки" вже порушував очільник МЗС України Дмитро Кулеба. В інтерв’ю УП він розповідав про те, що подібним чином він розблокував затвердження SWIFT-санкцій – назвав поіменно тих, хто досі блокував їхнє затвердження. Того ж дня санкції були схвалені.

Але та дискусія відбувалася на закритому засідання. А в ОПУ вирішили піти далі.

Банкова зробила виступ Зеленського публічним.

"Європейській правді" зі своїх джерел знайомий цей список.

Він відбиває даних закритих обговорень української заявки на вступ, які відбувалися на початку березня (на засіданні в Брюсселі, на рівні послів) і під час неформального саміту ЄС (у Версалі 10-11 березня). По деяких з проблемних держав йхню позицію потім уточнював Київ на двосторонніх переговорах – і це, судячи з усього, відображене у ньому.

Це – найповніший список друзів та "скептиків" України в ЄС.

Цей список буде дуже корисний нашій діаспорі, щоби зрозуміти, на які держави треба терміново тиснути.

Адже вже скоро українське питання знову постане на порідку денному – Євросоюз має ухвалити політичне рішення про надання Україні статусу кандидата та, можливо, про початок переговорів щодо членства.

Процедуру, яка на нас чекає, ЄвроПравда вже детально описувала, також статтю "Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС".

Та повернемося до "списків Зеленського". Грунтуючись на даних джерел ЄвроПравда "перекладе" з дипломатичної мови на людську інформацію, яку поширив президент.

Отже, у своєму зверненні до ЄвроРади Володимир Зеленський назвав 10 держав, які не приховують проукраїнську позицію у дискусіях щодо вступу України в ЄС.

9 з них прогнозовані.

Це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словенія, Словаччина, Болгарія та Хорватія, які за останній рік офіційно підписали декларації, у яких зобов’язалися підтримати членство України і ЄС, а також Чехія, яка планувала та обіцяла Києву підписати такий документ, але не встигла через початок війни.

А от десята країна у "білому списку" – значно цікавіша. Це місце Зеленський відвів для Італію. За даними джерел ЄП під час обговорень усередині ЄС Італія спершу мала сумніви, але згодом, після виступу Зеленського у італійському парламенті, публічно підтримала членство України в ЄС. Згодом, перед самітом, прем’єр Італії Маріо Драгі знову заявив, що ЄС готує для України позитивні рішення

"Дякую за підтримку!" - звернувся Зеленський до Драгі під час саміту.

У наступну групу, виходячи з виступу президента, можна виділити 9 країн, щодо яких також позитивні, але більш розмиті формулювання. За даними ЄП, країни, що зараховані до цієї групи, не є чіткими прибічниками пришвидшеної процедури вступу України до ЄС. Утім, за сигналами з їхніх столиць та за результатами переговорів, українські дипломати впевнені – проголосують "за" під час розгляду української заявки.

Головний позитивний сюрприз: до цієї групи увійшла також Франція.

"Еманюель, я дуже вірю, що ти – за нас", - звернувся Зеленський до Макрона.

Щодо Греції, Фінляндії, Мальти, Данії та Кіпру президент вжив вираз на кшталт "вірю/знаю, що ви з нами/нам вдасться".

Від цих країн були позитивні сигнали (хоч на початку вони вагалися)

У підтримку Люксембургу Зеленський "вірить, бо ми розуміємо один одного". В реальності Люксембург не має категоричної позиції, але не планує й блокувати наш рух до ЄС

Румунія, за його словами, "знає, що таке гідність, а отже, у вирішальний момент буде за нас". Позиція цієї країни особлива, бо для румунів критично важливо відкрити двері для членства не лише Україні, а й Молдові. А наразі наші заявка ЄС розглядає окремо

Про Швецію президент висловився обтічно: "жовто-сині завжди мають бути разом". Стверджувати, що ми зі шведами вже є разом – Зеленський не став, і це не випадково. За даними ЄП, Стокгольм хоч і має імідж "проукраїнського", але у закритих дискусіях є опонентом пришвидшеної процедури. Утім, у фінальному голосуванні зрештою напевно проголосує за Україну.

Ще 6 держав, виходячи зі слів Зеленського, є проблемними, але не "критичними".

Однак Зеленський висловив впевненість, що зможе їх переконати. Перерахуємо цитати щодо них, із поясненням їхньої позиції у закритих дискусіях

"Португалія – ну практично…" - заявив Зеленський.

Як не дивно, Потругалія, у якій живе чимало українських мігрантів, виявилася не впевненою у голосуваннях щодо України. Врятувати це мали пояснення українців для місцевих громадян.

Нідерланди – ще одна проблемна держава.

Вони голосують "за раціональних, тож, знайдемо спільну мову", - пояснив Зеленський. І справді, Київ переконаний, що зможе змінити позицію тамтешнього уряду, бо перші кроки назустріч той вже зробив. А гальмує уряд Марка Рютте через те, що він не знає, як до підтримки України поставляться виборці. Але зі звірствами російських солдат, які жахають усю Європу, нідерландська критика стає ще ближчою.

Австрія – там історія подібна до нідерланської.

З ними Зеленський почав пити на раціональні аргументи. "Разом з українцями для вас це можливості. Я впевнений у цьому", звернувся він до австрійського прем’єра

"Іспанія – знайдемо спільну мову. Бельгія – знайдемо аргументи".

Ці дві країни подамо разом, бо у них ситуація подібна – вони дивляться на дії "великих гравців" і напевно проголосують за нас, якщо Франція та Німеччина стануть проукраїнськими. Хоча з Іспанією все ж варто попрацювати окремо.

Ірландія – "ну практично..."

Так коротко президент охарактеризував цю країну, яка не є членом НАТО і не знає про більшість вимог Зеленського з перших рук. Але з падінням авіабомб по Маріуполю серця ірландців стали м’якшими.

А тепер найцікавіше: про головних противників.

Цей список найкоротший, у ньому лише дві країни.

Першою з них Володимир Зеленський назвав Угорщину.

Як відомо, останніми тижнями з уряду Угорщини пролунала низка антиукраїнських, неприйнятних заяв. Як наслідок, чверть виборців угорської партії влади звинувачують Київ у війні. Угорщина також є противником нових санкцій проти РФ. Конфлікт дійшов аж до того, що віце-прем’єрка Ірина Верещук публічно спитала, що хоче Орбан за любов до РФ - дешевий газ чи Закарпаття.

Володимир Зеленський не став посилатися на ці епізоди, але обрав інший шлях. Він звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

ЦИТАТА "Угорщина... Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Я був в Будапешті, на вашій набережній. Я бачив цей меморіал... Взуття на річці Дунай... Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Сходи на свою набережну, подивись на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись", - емоційно висловився Зеленський.

Йдеться про меморіал на березі Дунаю, на місці розстрілу фашистами угорських євреїв.

Перед вбивством їх змушували зняти взуття, яке потім йшло на продаж або ж його забирали фашистами.

"Це сьогодні робить Росія. Те саме взуття, такі ж люди. Дорослі і діти. Їх тисячі. І їх вже нема.

А ти вагаєшся – вводити санкції або ні?

А ти вагаєшся – пропускати зброю або ні?

А ти вагаєшся – торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо в твій народ", - жорстко сказав Зеленський Орбану. Хотілося би почути відповідь Орбана, але це було неможливо – регламент не передбачав запитань та відповідей.

Детально про позицію Угорщини, у якій за тиждень відбудуться парламентські вибори, читайте в статті "За Україну, проте осторонь: як Угорщина маневрує між санкціями та дружбою з РФ"

І, насамкінець, найголовніше

Свій виступ Зеленський завершив згадкою про державу, яка наразі є ключовим противником інтеграції країни до ЄС – про Німеччину.

"Ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами. Слава Україні!", - сказав президент, звертаючись до канцлера Олафа Шольца.

Так, не звинувачуючи нікого, крім Орбана, Зеленський пройшовся по усіх державах ЄС.

Чому ж останнім у списку став Берлін, а не Будапешт? Бо за всієї скандальності Орбана, численні джерела свідчать, що він загалом готовий сказати "так" наданню Україні статусу кандидата. За даними ЄП, Орбан не виступав напряму проти вступу України до ЄС. Його проблема інша – він є послідовним противником ще більш жорсткого покарання Росії за агресію (хоча немає гарантії, що він не вирішить заблокувати також рух України до ЄС, якщо про це дуже попросить Путін).

А от Німеччина – це проблема вже зараз.

Численні джерела ЄП від початку березня кажуть, що Берлін – найбільший противник швидкого вступу України до ЄС. І якщо переконати його – то й усі інші проблемні держави мають погодитися.

На ній мають бути сконцентровані зусилля української діаспори та друзів України.

Переконати Німеччину реально. Але для цього треба працювати. І у нас обов’язково вийде.

Автор: Сергій Сидоренко,

Редактор "Європейської правди"