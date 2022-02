Болгарія зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Болгарія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі у Мюнхені із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, пише "Європейська правда".

"У наших країн спільні енергетичні виклики, які можемо долати разом. Вітаю підписання спільної Декларації України та Болгарії на підтримку європейської перспективи нашої держави! Вдячний за підтримку!", - написав Зеленський у Twitter.

Met with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov on the sidelines of the #MSC. Our countries have common energy challenges that we can overcome together. I commend the signing of the Joint 🇺🇦-🇧🇬 Declaration in support of our country's European perspective! Thank you for your support!