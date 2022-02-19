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Болгарія зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Субота, 19 лютого 2022, 15:32

Болгарія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі у Мюнхені із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, пише "Європейська правда".

"У наших країн спільні енергетичні виклики, які можемо долати разом. Вітаю підписання спільної Декларації України та Болгарії на підтримку європейської перспективи нашої держави! Вдячний за підтримку!", - написав Зеленський у Twitter.

Болгарія стала восьмою країною, яка підписала таку декларацію з Україною.

Нагадаємо, 15 грудня Словенія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України, ставши сьомою такою країною.

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Читайте також: Членство на трьох: про що домовилися у Брюсселі лідери України, Молдови та Грузії.

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Болгарія

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