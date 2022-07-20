Курс на победу Украины: кто такая Пенни Мордонт, кандидат в премьеры Британии

Українська прапор на аватарці, поселення вдома українського біженця - це все про Пенні Мордонт, яка є одним із головних претендентів на посаду Бориса Джонсона.

Політикиня в разі обрання обіцяє не просто продовжити політику чинного британського прем’єра на "українському треку" – вона прямо каже, що буде домагатися перемоги України.

А ще - це єдиний кандидатів на посаду британського прем'єра, який отримав підтримку від офіційного представника України.

"Новий лідер Консервативної партії повинен бути на 110% відданий перемозі України і з нею – перемозі демократії. Пенні Мордонт була першою членкинею уряду Британії, яку я зустріла ще в березні, й вона вразила мене своєю рішучістю забезпечити перемогу України за будь-яку ціну",-заявляє народна депутатка від "Голосу" Леся Василенко.

То що ж відомо про Пенні Мордонт і якими є її шанси на перемогу?

Помічниця ілюзіоніста й робота на Буша-молодшого

Мордонт народилася у прибережному англійському місті Торкі в сім’ї колишнього десантника й вчительки для дітей з інвалідністю. Пізніше вона згадувала, з яким захватом спостерігала за військовими кораблями, що йшли на Фолклендську війну – недарма Мордонт пізніше служитиме у королівському флоті.

Ба більше, вона стверджує, що її назвали на честь легкого крейсера "Пенелопа", який брав участь у морських битвах Другої світової.

У 15 років мати Мордонт раптово померла від раку, а пізніше хворобу діагностували і в її батька. Він одужав, але дівчині тоді довелося стати в буквальному сенсі годувальницею сім’ї: вона працювала на заводі Johnson & Johnson, навіть була помічницею ілюзіоніста Вілла Ейлінга.

Далі вона вступає до університету (до слова, першою у своїй сім’ї), де вивчає філософію – і активно цікавиться політикою, очолює студентську профспілку. А ще – волонтерить у лікарнях і сиротинцях у Румунії, яка щойно звільнилася з-під комуністичного режиму.

По завершенні навчання Мордонт поєднує політичну активність із роботою в комунікаціях. Їй доручили очолити молодіжне крило британської Консервативної партії, а згодом вона відповідала за роботу партії з телеканалами.

Далі, окрім роботи в бізнесі на батьківщині, Мордонт також долучилася до обох передвиборчих кампаній президента США Джорджа Буша-молодшого.

У першій вона недовго відповідала за роботу з іноземними ЗМІ, в другій – за ветеранський напрямок.

Стрімка кар’єра з присмаком лайки

У велику британську політику Пенні Мордонт потрапила лише з другої спроби.

У 2005 році вона програла лейбористу на виборах в окрузі Портсмут-Норт, але через п’ять років здобула перемогу – й відтоді постійно вигравала на тому ж окрузі.

Кар’єра політикині розвивалася стрімко: уже у 2014 році вона здобула посаду в міністерстві з питань децентралізації, через рік – стала першою жінкою на посаді молодшої міністерки збройних сил Британії.

Вже тоді Мордонт виявила себе як досить нестандартного політика.

У 2013-му, незадовго до великодніх канікул у парламенті, коли депутатів там не так і багато, вона виголосила довгу промову про здоров’я курей (причому Мордонт не мала професійного стосунку до теми). Здавалося б, що тут незвичайного?

Просто пізніше Мордонт зізналася, що побилася об заклад із колегами по службі, що зможе сказати в парламенті слова cock (означає і чоловічий статевий орган, і півня) та laid (його можна вжити, описуючи і відкладання яєць, і секс).

Тоді про вчинок політикині активно писали британські ЗМІ; одні засуджували її за перетворення Палати громад на цирк, інші, навпаки, розцінили це як свідчення того, що політики – теж люди.

І якщо цього було мало, то наступного року Мордонт взяла участь у телевізійному шоу Splash!, де відомі британці стрибають із вишки у воду. Якщо вам раптом цікаво, то вона вибула на одному з перших етапів – щоправда, сама зізналася, що її техніка така ж, як і в "тротуарної плитки".

Далі Мордонт очолить міністерство міжнародного розвитку, утворене після початку виходу Британії з ЄС (цю посаду раніше обіймала нинішня глава Форин-офісу Пріті Патель), а пізніше – стане молодшою міністеркою з жінок і рівності (це відомство очолювала нинішня глава МЗС Ліз Трасс).

На останній посаді вона запам’ятається тим, що першою в історії Палати громад використає жестову мову під час виступу.

У травні 2019-го тодішня прем’єрка Тереза Мей призначить Мордонт очільницею міністерства оборони – знову ж таки, першою жінкою на цій посаді.

Але вже менш як через місяць Мей оголосить про відставку, яку задовольнить вже новий лідер торі Борис Джонсон (не виключено, через те, що вона підтримала на виборах його конкурента – Джеремі Ганта).

Але вже в лютому 2020-го Мордонт повертається до уряду – спершу в складі комітету з виходу Британії з ЄС, де вона була заступником головного перемовника Девіда Фроста, роком пізніше – на нинішню посаду молодшої міністерки з торговельної політики.

Невдалі ролики та скандал навколо ЛГБТ

Колеги Мордонт називають її цілеспрямованою і працьовитою. Деякі однопартійці називають її чудовою альтернативою Борису Джонсону – із таким же іміджем не надто серйозного політика, але при цьому без шлейфу скандалів і більш наближеної до народу.

А ще - не кожен із кандидатів також може похвалитися авторством книги з передмовою Білла Гейтса й відгуками від Елтона Джона, Річарда Бренсона й Тоні Блера. До слова, в ній Мордонт пропонує обирати Палату лордів прямим голосуванням і децентралізувати податкову систему.

А втім, кар’єра політикині не була аж такою безхмарною.

У 2016 році на тлі референдуму про вихід Великої Британії з Європейського Союзу Мордонт підтримала Brexit. Щоправда, одним із її аргументів було те, що Лондон не міг заблокувати майбутнє членство Туреччини в ЄС, а це загрожує новим напливом мігрантів у Європу.

Навряд чи збудуться й тодішні прогнози Мордонт, що Туреччина стане членом Євросоюзу у 2024 році.

Уже зараз, коли політикині пригадали її слова під час референдуму щодо Brexit, вона пояснила: мала на увазі, що тодішній прем’єр Девід Кемерон зобов’язався не блокувати вступ Туреччини до ЄС (і це справді так).

До слова, її сім’я – серед предків якої є католики, що втекли до Ірландії в часи релігійних переслідувань у Британії – не підтримує Brexit, але тим не менш бажає їй перемоги на виборах лідера Консервативної партії.

А колишній головний перемовник від Британії щодо Brexit сер Девід Фрост критикував свою колишню заступницю через нібито неефективність на посаді.

Не обійшлося й без скандалу під час оголошення кандидатури Мордонт на посаду лідера Консерваторів – їй двічі довелося змінювати свій ролик.

Спершу в ньому побачили кадри з колишнім професійним бігуном Оскаром Пісторіусом, засудженим за вбивство дівчини. Коли про це стало відомо, ще один спортсмен – паралімпієць Джонні Пікок попросив прибрати з ролика відео з ним.

Зрештою, невдоволення висловила сім’я колишньої лейбористки Джо Кокс, яка загинула під час кампанії за Brexit у 2016 році – і Мордонт прибрала і її з відео.

Зрештою, конкуренти політикині за посаду лідера торі тепер пригадують їй ставлення до ЛГБТ-спільноти й особливо до прав трансперсон – суперечливому для консерваторів питанні. Для Мордонт, до слова, це й особиста історія: її брат-близнюк Джеймс – відкритий гей.

Ліз Трасс і Кемі Баденох заявили, що

Мордонт нібито під час роботи в міністерстві планувала пом’якшити вимоги для транспереходу.

Політикиня це рішуче заперечила й ствердила, що лише закликала проаналізувати відповідне законодавство. Вона навіть вкотре пригадала службу в королівському флоті, де після фізичних вправ "ви розумієте біологічну різницю між чоловіками й жінками".

Це все дало Мордонт підстави говорити, що її конкуренти прагнуть саботувати її кампанію, оскільки "не хочуть конкурувати" з нею.

Аватарка з прапором України

Хай там як, але Пенні Мордонт наразі є одним із ключових кандидатів на посаду лідера Консервативної партії.

Її обрання однозначно буде позитивом для України.

До початку цього року Мордонт майже не коментувала тему Росії та України, але однозначно говорила про Москву як порушника міжнародного права з огляду на підтримку нею Башара Асада в Сирії.

Під час нетривалого перебування на посаді міністерки оборони у 2019 році Мордонт встигла провести найбільші за останні понад 100 років навчання в Балтійському морі – як відповідь на "все більш зухвалі дії Росії".

А за кілька днів до вторгнення запевнила:

"Українці – сміливий народ і будуть запекло битися за свою свободу. І ми їх підтримаємо".

Мордонт засвідчила свою підтримку не лише словами. Вона організувала у своєму окрузі спільно з місцевою газетою пункт збору гуманітарної допомоги, яку потім передали українським військовим у Миколаєві.

А ще – єдиною з чинних кандидатів взяла участь у програмі "Дім для України" й прийняла у своєму домі українського біженця.

Зрештою, Мордонт так само єдина з претендентів на посаду Джонсона написала окрему статтю про те, як підтримуватиме Україну в разі обрання:

"Ми подвоїмо нашу співпрацю зі США та ЄС, а також іншими ключовими партнерами, щоб координувати військову підтримку, водночас заохочуючи наших європейських союзників робити більше.

Ми й далі очолимо зусилля "Групи семи" з накладання санкцій проти Путіна та його режиму, а також посилимо заходи з їхнього виконання.

Ми розглянемо можливості для збільшення масштабу навчання українських військових у Великій Британії й створимо робочу групу на базі військово-морського флоту для забезпечення зв’язку й розмінування в стратегічних водах Чорного моря.

Крім того, ми посилимо інформаційні операції в Україні для протидії російській дезінформації та покращення внутрішньої стійкості України".

І якщо й цього вам недостатньо, то з чинних претендентів на посаду лідер британських консерваторів тільки Пенні Мордонт розмістила український прапор на своїй аватарці у Facebook.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"