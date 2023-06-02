Одолеть Трампа: реальна ли победа Десантиса на праймериз республиканцев в США

Ще кілька місяців тому вважалося, що Десантіс може завиграшки випередити Трампа й стати кандидатом у президенти на виборах 2024 року

Передвиборна кампанія у США за понад рік до власне виборів стає дедалі цікавішою.

Минулого тижня про наміри позмагатися за найвищу посаду офіційно заявив республіканець Рон Десантіс – губернатор Флориди, колись близький соратник Дональда Трампа, а нині – один із головних його конкурентів.

Та якщо ще кілька місяців тому вважалося, що Десантіс може завиграшки випередити Трампа й стати конкурентом демократа – швидше за все, Джо Байдена – на виборах-2024, то нині ситуація вже не настільки очевидна.

Поки Десантіс вичікував, чи йти в президенти, чи ні, Трамп активно вів кампанію і значно випередив усіх інших конкурентів у Республіканській партії.

Та й старт кампанії губернатора Флориди вийшов, м’яко кажучи, нерівним. А його останні заяви про Україну можуть неприємно здивувати.

Про шанси Десантіса та його позицію щодо російсько-української війни можна не лише почитати, але й подивитися спеціальне відео.

"Топ-подія на Землі"

Не беремося казати, чи присвячували статті у Вікіпедії початкам інших передвиборних кампаній, та в Десантіса така є.

Оголосити про змагання за посаду президента США губернатор Флориди мав у розмові з Ілоном Маском у придбаній ним соцмережі Twitter, точніше – на платформі аудіокімнат Spaces, аналога колись популярного Clubhouse (пам’ятаєте такий?).

Імовірно, Десантіс розраховував на ефект близькості до виборця; зрештою, не пригадати випадків, коли початок передвиборної кампанії у США оголошувався під час стримінгу, а не через інтерв’ю у ЗМІ чи принаймні відео в соцмережах (як, приміром, у Байдена).

Але щось пішло не так.

Спершу стрим Маска й Десантіса затримався майже на пів години – його банально не могли запустити, вочевидь, через наплив слухачів: їх було від 500 до 600 тисяч. Розпочати розмову вдалося тільки після обмеження учасників до 250 тисяч.

Та потім виникли проблеми зі звуком: він то зникав, то з’являвся, постійно змінювалась його гучність. Зрештою Маск і умовний модератор розмови, венчурний інвестор Девід Сакс, перезапустили аудіокімнату, й тоді проблем більш-менш уникнути вдалося.

Не дивно, що нерівний старт кампанії Десантіса став приводом для кпинів з боку ЗМІ – як лівих, так і правих – та його політичних опонентів.

У тому-таки Twitter набув популярності хештег #DeSaster (гра слів з прізвищем губернатора Флориди й словом disaster – "катастрофа"). Дональд Трамп виклав пост із невдалим запуском ракети, а Джо Байден затвітив посилання на свій передвиборний сайт із коментарем: "Це посилання працює".

Іронічно, що сам Десантіс у стримі закликав "покінчити з культурою поразок, яка в останні роки заразила Республіканську партію".

Претензії, до слова, виникли й до того, що саме говорив новоявлений кандидат. Мало того, що його дискусія з Маском перед оголошенням тяглась десь годину – та ще й обговорення політичної програми було, за словами одного зі стратегів республіканців, "нудним".

"Треба говорити про речі, які турбують людей. Приміром, інфляція, міграція чи злочинність. А розмова якось вийшла на тему Dogecoin (криптовалюти-мему. – Ред.)", – сказав політтехнолог.

Сам Десантіс пізніше спробував віджартуватися, сказавши, що "не дуже тямить у соцережах", але не проміняв би можливість такого безпосереднього спілкування на інтерв’ю у ЗМІ чи просто ролик у Twitter (він також був). Його кампанія обіграла технічні проблеми під час стриму через наплив користувачів, сказавши, що оголошення "порвало інтернет".

Ілон Маск прокоментував ситуацію у схожому стилі – "топ-подія на Землі", адже про неї зрештою говорять. Неофіційно ж кажуть, що причиною неполадок стала якраз політика Маска у Twitter, бо через масове звільнення співробітників не було кому забезпечити коректну роботу стриму й протестувати його до події.

Атаки на Трампа

Хай там як, та попри "катастрофу" у Twitter Space кампанія Десантіса стартувала досить-таки успішно.

Його перше інтерв’ю в статусі кандидата Fox News підняло рейтинги каналу на третину; висування активно обговорювали американські та світові ЗМІ; за перший день його кампанія зібрала понад вісім мільйонів доларів пожертв – і це більше, ніж у Трампа; а менш як за добу його розмову у Twitter і передвиборний ролик переглянули понад 30 мільйонів разів.

Далі на Десантіса чекали кілька інтерв’ю консервативним ЗМІ та радіоведучим і, зрештою, перша важлива подія кампанії – тур так званими ключовими штатами, де голосування у внутрішньопартійних заходах (праймериз і кокуси) часто визначає того, хто отримує партійну номінацію.

Та вже з’являються перші ознаки того, що чи не ключовий суперник Трампа міг просто перегоріти.

Ще в листопаді 2022-го, одразу після впевненої перемоги на виборах губернатора Флориди й провалу підтримуваних Трампом кандидатів на проміжних виборах до Конгресу, Десантіс був лідером симпатій республіканців.

Та він вирішив не квапитись, як Трамп, із початком президентської кампанії. А за цей час експрезидент просто "з’їв" його перевагу – і нині випереджає свого колишнього протеже аж на 30%.

Одним із показових став епізод, коли Трамп – резидент Флориди – мав з’явитись у суді Нью-Йорка, аби вислухати кримінальні обвинувачення у шахрайстві з фінансуванням своєї кампанії у 2016 році. Тоді Десантіс, хоч-не-хоч, заявив, що не дозволить примусовий привід експрезидента, якщо той добровільно не піде в суд.

Ця заява (яка, до речі, суперечить конституції США – бо вона забороняє перешкоджати приведенню підозрюваних до суду) читалась як фактична підтримка Десантісом Трампа.

У намаганні, як це називається в політтехнологіях, "перехопити наратив" губернатор Флориди почав спершу завуальовані, а потім – більш відкриті нападки на Трампа.

Спершу Десантіс говорив, що не можна перетворювати кампанію на особистий бренд, а Трамп починає полишати консервативні принципи й "рухається в бік лівацтва".

Тепер його критика більш конкретна: йдеться про схвалений Трампом закон 2018 року, який мав на меті покращити умови тримання у федеральних в’язницях і скоротив терміни ув’язнення за деякими федеральними статтями.

Цей закон свого часу підтримали багато республіканців, а Трамп розраховував таким чином заручитися підтримкою небілих виборців, які частіше потрапляють до в’язниці за нетяжкі злочини.

Десантіс, до речі, теж голосував за документ – щоправда, лише в першому читанні, бо потім став губернатором Флориди і пішов з Конгресу.

Але тепер він називає його "тюремною індульгенцією", яка "дозволила вийти з в’язниці небезпечним людям".

Критика Трампа з боку Десантіса не обмежується лише злочинністю.

Тепер він дорікає експрезиденту через недостатню боротьбу з нелегальною міграцією, держборгом (за Трампа він зріс із 20 до 28 трильйонів доларів), політику щодо COVID-19 і зв’язки із Саудівською Аравією.

Сигнали для Києва

Одне з питань, однак, де погляди Десантіса й Трампа частково збігаються – це війна в Україні. І це – не найкращий для Києва сигнал.

В одному з останніх інтерв’ю губернатор Флориди заявив, що вважає перебільшенням бажання експрезидента США завершити війну в Україні "за 24 години".

"Але я думаю, що його (Трампа. – Ред.) інстинкт у прагненні досягти врегулювання, а не намагатися перетворити це на війну на виснаження – або, боронь боже, ескалацію, адже Росія має найбільший ядерний арсенал у світі, – я думаю, що це правильний інстинкт", – додав він.

Деклароване Десантісом прагнення якнайшвидше завершити війну в Україні не може не викликати побоювань. Адже незрозуміло, що саме він у це вкладає – бо його більше цікавлять дискусії про внутрішні проблеми США та протидію Китаю, аніж докладне пояснення стратегії підтримки України.

Цілком можливо, що ця риторика – чергове намагання переманити до себе електорат Трампа, якому тези про "швидке завершення війни" та "надмірну допомогу Україні" близькі.

З іншого боку, до перших праймериз Республіканської партії ще більш як пів року, до виборів президента США – понад рік, і ще належить побачити, чи зможе Рон Десантіс наздогнати Трампа за популярністю – а принагідно сформувати чіткіше та, сподіваємось, більш проукраїнське бачення подій.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"