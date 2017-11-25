Штат Мичиган принял резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом

Суббота, 25 ноября 2017, 14:31

Палата представителей штата Мичиган (США) приняла резолюцию, которой определила 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В посольстве отметили, что в тексте резолюции Палаты представителей штата Мичиган - Голодомор в Украине 1932-1933 годов объясняется через термин геноцид.

"Спасибо властям штата Мичиган за внимание и память о жертвах этой страшной трагедии украинского народа и помощь в усилиях по восстановлению исторической справедливости!", - заявили в посольстве Украины в США.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США представили проект резолюции, приуроченный к 85 годовщине Голодомора-геноцида в Украине.