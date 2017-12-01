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США заявили об опасности "Северного потока-2" для Украины

Пятница, 01 декабря 2017, 08:37
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Реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и нанесет экономический ущерб Украине.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науерт.

"Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут усилить доминирование России на газовых рынках Европы. Это уменьшит возможности для диверсификации источников энергии. Это может создать риски в уже напряженном регионе Балтийского моря, и это будет способствовать достижению цели России в подрыве Украины - нас это особенно беспокоит - прекратив роль Украины как транзитной страны для экспорта российского газа в Европу", - сказала она.

Кроме того, Науерт отметила, что строительство "Северного потока-2" сконцентрировало бы около 75 процентов импорта российского газа в ЕС через единый маршрут, что может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа.

"Поэтому мы считаем, что эти два проекта позволят "Газпрому" перекрыть транзит через Украину, и все-таки удовлетворить спрос в Западной Европе, но это может экономически подорвать Украину, лишив ее около 2 миллиардов долларов за годовой транзит", - добавила она.

Напомним, парламент Дании принял закон, позволяющий запретить прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды страны.

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