США заявили про небезпеку "Північного потоку-2" для України

П'ятниця, 01 грудня 2017, 08:37

Реалізація проекту "Північний потік-2" підвищить вразливість Європи перед перебоями постачання російського газу та завдасть економічної шкоди Україні.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Хезер Науерт.

"Ми погоджуємося з багатьма нашими європейськими партнерами, що "Північний потік-2" та "Турецький потік" можуть посилити домінування Росії на газових ринках Європи. Це зменшить можливості для диверсифікації джерел енергії. Це може створити ризики у вже напруженому регіоні Балтійського моря, і це сприятиме досягненню Росії цілі у підриві України - що нас особливо непокоїть - припинивши роль України як транзитної країни для експорту російського газу до Європи", - сказала вона.

Окрім того, Науерт відзначила, що будівництво "Північного потоку-2" сконцентрувало би близько 75 відсотків імпорту російського газу до ЄС через єдиний маршрут, що може підвищити вразливість Європи перед перебоями в постачаннях російського газу.

"Тому ми вважаємо, що ці два проекти дозволять "Газпрому" перекрити транзит через Україну, все-таки задовольняти попит у Західній Європі, але це може економічно підірвати Україну, позбавивши її приблизно 2 мільярдів доларів за річний транзит", - додала вона.

Нагадаємо, парламент Данії ухвалив закон, що дозволяє заборонити прокладання газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води країни.