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Поляки признали политиком года президента Анджея Дуду

Вторник, 02 января 2018, 15:46
Версия для печати Комментарии

Поляки назвали президента Анджея Дуду политиком, который в прошлом году наилучше работал в интересах страны.

Его имя в опросе CBOS назвали 13% респондентов, передает Onet.pl.

11% поддержали Беату Шидло, которая на время опроса еще занимала должность премьер-министра. 8% респондентов назвали действующего главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

Лидера правящей партии "Право и справедливость" указали всего 5% респондентов. Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти, назвали всего 3%.

Примечательно, что абсолютное большинство опрошенных - 50% - не назвали имя ни одного политика, объяснив это тем, что они либо не интересуются политикой (27%), либо не видят среди современных политиков достойных этого титула (23%). 

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