Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной о языке образования

Вторник, 13 февраля 2018, 17:06

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от своей нынешней политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий, и выдвинул требования в адрес Украины.

Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля, сообщается на сайте венгерского правительства.

Сийярто назвал право вето страны в НАТО "единственным инструментом, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".

"НАТО планировал провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, на которую Венгрия наложила вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится", - рассказал Сийярто прессе.

"Хотя они и пытались оказывать давление на Венгрию, чтобы мы не воспользоваться своим правом вето, страна выдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили", - пояснил венгерский глава МИД .

"Все имеет отношение ко всему в международной политике, и по этой причине Венгрия не согласится с утверждением, что проблема меньшинств не должна быть связана с правом вето в международной организации", - продолжил он.

Сийярто отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. "И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", - отметил он.

Отдельно глава МИД Венгрии обнародовал требования к Украине.

По его словам, чтобы Венгрия сняла вето, Украина должна "воздерживаться от начала реализации Закона (об образовании - Ред.), пока не будет договоренности по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами". По мнению министра, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. "Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров", - заявил он.

Министр также подтвердил, что 14 февраля должны начаться консультации между Минобразования и венгерским меньшинством о выполнении закона "Об образовании".

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

В НАТО надеются, что Венгрия и Украина договорятся по языковому закону, из-за которого Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе.